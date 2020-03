Il GP d'Australia spera in una nuova data nel calendario 2020

I responsabili della FIA, della F1 e dell'Australian Grand Prix Corporation hanno annullato la gara venerdì, appena due ore prima del previsto inizio delle prove libere, dopo che il primo caso di coronavirus è stato confermato nel paddock giovedì sera.

Un membro del team McLaren è risultato positivo dopo aver mostrato i sintomi ed è stato messo in quarantena per due settimane con altri 14 componenti del team che erano stati a stretto contatto con lui.

La F1 sta monitorando la fattibilità delle prossime gare, ma la stagione potrebbe già a giugno seguita da una significativa riprogrammazione del calendario.

Alla domanda se il Gran Premio d'Australia fosse stato completamente eliminato per il 2020, il CEO del GP di Australia, Westacott, ha affermato che l'annuncio della cancellazione è stato deliberatamente formulato per evitare di confondere i fan.

“È importante dire che abbiamo usato la parola cancellazione per l'immediatezza dei tempi. Era importante assicurare i fan presenti in circuito che non si trattava di un rinvio di qualche ora o di qualche giorno. La parola cancellazione è stata utilizzata deliberatamente”.

Westacott ha detto che i colloqui con la F1 seguiranno in un secondo momento su una potenziale nuova data per la gara.

“Ho imparato che nel mondo della Formula 1 non puoi mai dire mai. Lavoreremo su ogni punto, ma ancora non abbiamo iniziato a pensare ad una data certa o cose simili. E’ un argomento che verrà toccato a tempo debito”.

Westacott ha comunque ammesso che le strutture realizzate per il GP dovranno essere rimosse per consentire la normale sfruttabilità dell’area.

“Non possiamo lasciare le strutture qui. Riconosco che uno dei privilegi che abbiamo è quello di occupare uno spazio bellissimo come l’Albert Park di Melbourne e quindi vogliamo minimizzare l’impatto della costruzione e dello smantellamento”.

“Toglieremo tutte le strutture e le restituiremo ai club sportivi dell’Albert Park e di Melbourne”.

Scorrimento Lista Il personale della Red Bull fa i bagagli nella pitlane 1 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Il personale di AlphaTauri Honda nel paddock con le casse da imballaggio 2 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Il personale di AlphaTauri Honda nel paddock con le casse da imballaggio 3 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Il retro del garage della McLaren 4 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Imballaggio delle casse fuori dal garage della McLaren nel paddock 5 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Imballaggio delle casse fuori dal garage della McLaren nel paddock 6 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Il team Mercedes inizia a fare i bagagli nella corsia dei box 7 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Il sole sorge sullo skyline di Melbourne 8 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Il sole sorge sopra il paddock 9 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Imballaggio delle casse fuori dal garage Renault nel paddock 10 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Lo staff del paddock si prepara con il trofeo della gara 11 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport 12 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Meccanici Williams nel paddock 13 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Personale Alfa Romeo arriva in pista 14 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Ron Meadows, Sporting Director, Mercedes AMG, e Alan Permane, Sporting Director, Renault Sport F1 Team 15 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Pista e tribune vuote alla curva 1 16 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM arriva in pista 17 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Un membro della Australian Grand Prix Corporation fa un annuncio 18 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Un membro dei media parla ai fan 19 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Un tifoso Mercedes F1 fa un gesto di pollice in giù per il ritardo nell'apertura dei cancelli 20 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Un membro dei media parla ai fan 21 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Tifosi arrabbiati con un messaggio per la FIA alla notizia dell'annullamento della gara 22 / 22

