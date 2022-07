F1 | Molestie in tribuna, si discuterà con i promoter del GP d'Austria

Carica lettore audio

Durante il weekend del Gran Premio d’Austria, diversi fan hanno denunciato sui social media alcune molestie subite, tra cui l'uso di termini omofobi e razzisti, insulti e di altri commenti offensivi. Le segnalazioni dei tifosi sono state trasmesse alla Formula 1, che ha risposto con una dichiarazione in cui afferma che prenderà ulteriori provvedimenti.

"Siamo venuti a conoscenza di segnalazioni secondo le quali alcuni tifosi sono stati oggetto di commenti del tutto inaccettabili da parte di altri durante l'evento", ha dichiarato la F1 in un comunicato. "Abbiamo sollevato la questione con l'organizzatore e la sicurezza e parleremo con coloro che ci hanno segnalato questi incidenti. Stiamo prendendo la cosa molto seriamente. Questo tipo di comportamento è inaccettabile e non sarà tollerato. Tutti i tifosi devono essere trattati con rispetto".

Il comportamento dei tifosi era già finito nell’occhio del ciclone questo fine settimana in Austria, dopo che l'incidente di Lewis Hamilton durante le qualifiche di venerdì è stato accolto da applausi e festeggiamenti da parte di alcuni fan di Max Verstappen sulle tribune. Si ritiene che oltre 50.000 tifosi olandesi si siano recati in Austria per la gara di questo weekend, che domenica registrerà il tutto esaurito con 105.000 spettatori.

Tifosi olandesi colorano di arancione le tribune Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton ha dichiarato di ritenere "sconcertante" che i tifosi esultino per un incidente, soprattutto senza sapere quali siano le condizioni del pilota. "Sono grato di non essere finito in ospedale e di non aver riportato ferite gravi, ma non si dovrebbe mai esultare per la caduta o l'infortunio o l'incidente di qualcuno", ha detto Hamilton. "Non sarebbe dovuto accadere a Silverstone, anche se non si è trattato ovviamente di un incidente, e non sarebbe dovuto accadere qui".

Verstappen infatti è stato fischiato dai tifosi durante la sua intervista dopo le qualifiche a Silverstone lo scorso fine settimana, mentre degli applausi hanno fatto seguito al suo testacoda durante la sessione. "I fischi sono un attacco personale al pilota", ha detto il boss della Mercedes F1 Toto Wolff. "I tifosi dovrebbero mettersi nella posizione di chi viene fischiato. Penso che non sia giusto per il pilota, che Christian Horner sia stato fischiato a Silverstone. Non credo sia giusto. Quindi speriamo di riuscire a ragionare. Amiamo i tifosi, vogliamo che siano presenti, che siano emozionati e appassionati, ma forse quando la cosa diventa personale non dovrebbe accadere".