F1 | GP di Russia: il promoter fiducioso che la gara si farà

Carica lettore audio

L’attacco della Russia all’Ucraina iniziato giovedì scorso ha spinto oggi i vertici della Formula 1 a rilasciare un comunicato nel quale è stato definito come impossibile, allo stato attuale, poter disputare il GP di Sochi previsto per il mese di settembre.

Molti piloti, tra cui Sebastian Vettel, hanno ammesso candidamente di non volersi recare in Russia a disputare la gara anche nell’ipotesi in cui l’evento dovesse essere confermato.

Il promoter del GP di Sochi, Rosgonki, ha risposto oggi al comunicato rilasciato dalla F1 annunciando come il contratto sia stato sospeso, ma ha inviato i fan che hanno già acquistato i biglietti per la gara a pazientare perché esiste ancora la possibilità che l’evento possa disputarsi.

"Secondo la dichiarazione ufficiale rilasciata dalla Formula 1 il 25/02/2022, a causa dell'attuale situazione politica nel mondo, la FIA ha deciso di sospendere i preparativi per il round del Campionato del Mondo di Formula 1 in Russia precedentemente previsto a Sochi nel settembre 2022 perché è impossibile tenerlo nelle attuali circostanze", si legge nel comunicato del promoter.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“L’accordo tra il promoter del Gran Premio di Russia e la Formula 1 è sospeso a causa di eventi di forza maggiore. I biglietti acquistati non sono annullati e non si procederà al rimborso al momento perché è ancora possibile che il round si possa disputare come precedentemente programmato”.

“Rosgonki continuerà la sua attività come sempre fornendo servizi agli ospiti dell’autodromo di Sochi, così come l’organizzazione e lo svolgimento di gare e altri eventi a livello federale, regionale e comunale come parte del calendario di eventi approvato”.

Il Gran Premio di Russia di quest’anno doveva essere l’ultimo ad andare in scena all’autodromo di Sochi dato che dal 2023 la gara si disputerà a San Pietroburgo.

Il presidente russo Vladimir Putin ha presenziato alle prime gare disputate a Sochi prendendo parte anche alla cerimonia di premiazione del podio.

Nella giornata odierna la UEFA ha annunciato che la finale di Champions League, che si sarebbe dovuta svolgere a San Pietroburgo alla fine di maggio, sarà invece disputata a Parigi.

L’eventuale cancellazione ufficiale del GP di Russia potrebbe vedere il ritorno in calendario della Turchia, ma al momento non c’è alcuna indicazione a riguardo.