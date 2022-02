F1 | Ferrari F1-75: funziona il nuovo fondo nella lotta al porpoising

Carica lettore audio

La Ferrari non ha… dormito per cercare di risolvere il problema del porpoising, vale a dire il saltellamento delle monoposto che si origina in rettilineo al crescere delle velocità. Il problema si è manifestato sulla rossa ieri mattina non appena i piloti hanno accelerato il passo, ma è andato via via migliorando con le modifiche al fondo e all’assetto, ma per essere risolto definitivamente serve rivedere il fondo.

Il fenomeno ha colpito più o meno tutte le squadre e tocca ai tecnici trovare la soluzione migliore per la stagione che va a cominciare. Ieri Mattia Binotto, team principal del Cavallino, aveva detto che la questione era stata sottovalutata.

Le immagini di Charles Leclerc che letteralmente “rimbalzava” sulla pista con la F1-75 hanno fatto il giro del mondo, ma alla Scuderia hanno già preso le necessarie contro misure per risolvere quello che è un problema aerodinamico che non può essere risolto in galleria del vento.

Il saltellamento delle macchine a effetto suolo è un retaggio degli anni ’80 che si ripresenta adesso, dopo che alle F1 è stato tolto il fondo scalinato di 50 mm e le vetture tornano a toccare l’asfalto cercando la minima altezza da terra per generare il massimo carico aerodinamico nei canali Venturi.

Jean Claude Migeot, aerodinamico di Renault, Tyrrell e Ferrari, ha vissuto l’epoca ruggente delle wing car, e ricorda benissimo il porpoising: “Il problema è di natura aerodinamica – spiega il francese – perché viene generato dalle caratteristiche elastiche del flusso che influenzano l’efficacia della sospensione. Non serve agire sul set-up delle sospensioni, perché le forze stazionarie crescono al quadrato della velocità e la spinta verticale è molto superiore alla capacità di richiamo delle molle. Non si possono irrigidire le sospensioni perché sono già molto dure, per cui bisogna agire sull’aerodinamica del fondo”.

Come mai il problema è venuto a galla solo nel secondo giorno di test? La risposta è piuttosto semplice: la ricerca aerodinamica è vincolata da norme strettissime che limitano il lavoro in galleria del vento. Il soffio dell’aria può essere al massimo di 50 m/s, vale a dire una velocità di 180 km/h.

Si tratta di un valore troppo basso per scatenare il porpoising nel wind tunnel per cui il fenomeno non si è manifestato nella sua piena evidenza. La soluzione, quindi, passa dal lavoro di simulazione al CFD: con i dati raccolti in pista le squadre hanno modo di capire come smorzare il saltellamento.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Le squadre hanno cercato di intervenire in due modi: alzando la monoposto dall’asfalto (ci sono macchine che viaggiano 30 mm sopra il valore previsto) o “scaricando” il fondo con delle aperture.

Nel primo caso la perdita di carico diventa troppo importante e impatta fortemente sulle prestazioni, mentre nel secondo si perde un po’ di efficienza aerodinamica, ma l’impatto sul tempo al giro diventa meno devastante.

Williams FW44: il foro aperto sul fondo Photo by: Giorgio Piola Alpine A522, dettaglio del fondo tagliato nel bordo d'uscita Photo by: Giorgio Piola

Non deve sorprendere, quindi, se i fondi “puliti” che sono arrivati a Barcellona sono stati aperti da fessure, tagli e incavi per cercare di limitare il saltellamento.

La Ferrari da questa mattina ha montato un fondo di nuovo disegno che è stato rivisto davanti alla ruota posteriore: mostra un’apertura tonda sotto alla quale è comparso un flap ricurvo e davanti e dietro all’apertura sono cambiate le forme del bordo d’uscita.

Ferrari F1-75: ecco il nuovo fondo che ha prmesso di limitare il saltellamento in rettilineo Photo by: Giorgio Piola

I tecnici del Cavallino hanno provveduto anche a posizionare dei “mirini” per misurare con una telecamera quali solo le flessioni del fondo che possono contribuire a scatenare il porpoising. Non si tratta di modifiche che sono state realizzate in autodromo, ma c’è stata l’introduzione di una soluzione nuova che, forse, anticipa dei concetti che si dovevano vedere nei test in Bahrain.

Mercedes W13: ecco i tiranti che sono stati montati per irrigidire fondo e estrattore Photo by: Giorgio Piola

La Mercedes, per esempio, si è limitata a montare due tiranti sulla W13: il primo per fissare il fondo davanti alla ruota posteriore e il secondo che evita le flessioni dell’estrattore. Il tema saltellamento è stato affrontato di petto e per questo a Sakhir vedremo cambiare sensibilmente le vetture con le possibili soluzioni…