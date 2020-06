Virtual 24h Le Mans: si esibirà il DJ The Avener

Tristan Casara, conosciuto anche come The Avener, non è un DJ tradizionale e darà un contributo all'intrattenimento durante il weekend del 13 e 14 giugno con una performance virtuale dal vivo molto speciale. Il francese darà un concerto esclusivo di 45 minuti durante la notte della 24 ore virtuale di Le Mans, in un riferimento alle performance live che tradizionalmente si svolgono durante l'evento reale sul circuito de La Sarthe.

Musica e sport motoristici sono associati da tempo, e gli appassionati di tutto il mondo potranno ascoltare i più grandi successi di The Avener, mentre i piloti continuano a gareggiare sulla famosa pista di Le Mans. Per quanto riguarda la performance, The Avener ha affermato: “Ho avuto l'opportunità di essere presente agli eventi WEC e alla 24 Ore di Le Mans in passato, quindi sono felice di condividere la mia musica con tutto il mondo durante questa prima edizione della 24 Ore virtuale di Le Mans”.

The Avener, che lavora per Universal Music France e A&R Studios, è un maestro nell'utilizzo delle sue apparecchiature elettroniche, dei chip audio e dei software musicali assistiti da computer, mentre i piloti professionisti e i simracer che gareggiano in questo evento unico sono anche maestri dietro le loro apparecchiature di simulazione.

L'Avener è un musicista che, dall'età di cinque anni, ha studiato pianoforte classico al Conservatorio di Nizza. Meglio conosciuto finora per aver prodotto Fade Out Lines, una rielaborazione di una canzone di Phoebe Kildeer che è diventata un successo mondiale con oltre 2 milioni di vendite, ha combinato il suo amore per la deep house e l'electro con influenze blues e soul. È diventato l'ambasciatore musicale del WEC per la stagione 2015 del Campionato del Mondo Endurance, mettendo in scena una performance speciale nell'Area Tifosi in ogni round del campionato.

Da allora ha prodotto l'album The Wanderings of The Avener, che ha raggiunto la vetta della classifica (sia in formato fisico che digitale) con oltre 10.000 vendite nella prima settimana, vincendo tre dischi di platino in Francia, oltre a platino e oro in oltre 10 paesi, insieme a premi in altre latitudini. Quest'anno ha pubblicato il suo secondo album, Heaven, e prevede un tour per il 2021.

La performance di Avener inizierà sabato 13 giugno alle 23.00 CEST, proprio nel pieno della gara.