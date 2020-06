Formula E: Wehrlein vince l’E-Prix virtuale di New York, è leader

Pascal Wehrlein ha conquistato la seconda vittoria della Formula E Race At Home Challenge, ideata in collaborazione con Motorsport Games per raccogliere fondi per l’UNICEF nella lotta al Coronavirus. Il pilota Mahindra ha dominato davanti al portacolori Audi, Kelvin van der Linde nel penultimo round della serie Esports, che si è tenuto sulla pista di New York.

Wehrlein era arrivato alla settima gara virtuale della stagione, sulla pista di Red Hook, ad un solo punto di distacco dall’allora leader, Stoffel Vandoorne. Il pilota Mercedes aveva ottenuto la prima vittoria nel precedente round, tenutosi a New York.

Ma Wehrlein ha avuto il punto bonus per la pole position, essendosi qualificato con 275 millesimi di vantaggio su van der Linde – sostituto del sospeso Daniel Abt – negli ultimi momenti della sessione. Il tedesco ha mantenuto la prima posizione in partenza, arrivando in testa alla curva 1. Da lì in poi ha spinto andando a conquistare la vittoria con 3.6 secondi di vantaggio. Con questo successo Wehrlein diventa il pilota che è salito sul podio in tutte le gare virtuali.

Van der Linde non è riuscito ad agguantare Wehrlein, anzi. Si è dovuto difendere dagli attacchi della Nissan di Oliver Rowland, vincitore del round di Berlino. I due si sono dati battaglia negli ultimo cinque giri, fino a quando Rowland ha tentato l’attacco alla curva 10. È andato largo, ma poi è rientrato prendendo la scia nel lungo rettilineo, provandosi a rituffare all’interno di van der Linde. Si sono toccati, ma Rowland è riuscito a resistere conquistando così la seconda posizione.

La bagarre tra i due ha permesso a Stoffel Vandoorne di recuperare terreno e guadagnare così la quarta posizione, in vista del round finale di domenica. Il pilota Mercedes si era qualificato in quinta posizione, ma all’uscita della curva 2 è stato facilitato da Sebastian Buemi, che dopo una partenza lenta, ha fatto girare la sua Nissan. Vandoorne ha battagliato con l’ex leader del campionato Maximilian Guenther, anche lui sotto attacco di Rowland, compagno di squadra di Buemi.

Mentre Guenther difendeva la sua posizione nei primi giri, alla curva 10 ha lasciato spazio all’interno, permettendo a Vandoorne di sorpassare. Il pilota BMW i Andretti Motorsport ha provato a recuperare, ma invano, chiudendo così in quinta posizione davanti a Felipe Massa e ad Edoardo Mortara. Il leader della classifica reale, Antonio Felix da Costa, ha tagliato il traguardo della gara virtuale in settima posizione, davanti a Robin Frijns, che per l’ultima gara sarà sostituito da Alice Powell nel team Envision Virgin Racing.

Per quanto riguarda la categoria dei piloti simulatori, Lucas Mueller ha dominato agilmente dalla pole position, conquistando la vittoria con 1.3 secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Kevin Siggy. Quest’ultimo è leader della classifica e nell’ultima gara della stagione partirà dalla prima fila. Ricordiamo che il vincitore di questa categoria otterrà un test su una vettura reale di Formula E.

Formula E Race at Home Challenge – Classifica generale

1 Pascal Wehrlein 130 points

2 Stoffel Vandoorne 118

3 Maximilian Guenther 83

4 Oliver Rowland 76

5 Robin Frijns 50

6 Neel Jani 35

7 Edoardo Mortara 33

8 Antonio Felix da Costa 30

9 James Calado 25

10 Oliver Turvey 23

11 Kelvin van der Linde 15

12 Andre Lotterer 13