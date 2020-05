Rally di Roma Capitale, pubblicato il percorso per ERC e CIR

Gli organizzatori del Rally di Roma Capitale hanno pubblicato il percorso dell'evento valido per FIA European Rally Championship e CIR che si svolgerà il weekend del 24-26 luglio.

Mancano 70 giorni al via e Motorsport Italia ha comunicato che le iscrizioni potranno essere inviate dal 26 maggio all'8 luglio. La città di Fiuggi resta invece la base con il Parco Assistenza.

La cerimonia d'apertura è confermata nella pittoresca zona dei giardini adiacenti a Castel Sant’Angelo dalle 19;30 di venerdì 24 luglio, per poi spostarsi nella zona del frusinate per affrontare le Prove Speciali "Pico-Greci" (1-4), "Roccasecca-Colle San Magno" (2-5) e "Santopadre-Arino" (3-6) in quella che è la Prima Tappa di gara di sabato 25 luglio.

Il giorno seguente, invece, si torna verso nord per le tratte "Affile-Bellegra" (7-11), "Rocca di Cave" (8-12), "Rocca Santo Stefano" (9-13) e "Guarcino" (10-14), trasferendosi in serata sul lungomare del Lido di Ostia dove è allestita la doppia Super Speciale spettacolo che andrà a chiudere l'evento.

ACI Sport, Motorsport Italia, FIA ed Eurosport Events vanno quindi avanti nell'organizzazione dell'appuntamento che - alla luce delle modifiche al calendario per via della pandemia di Coronavirus - sarà il secondo del Campionato Europeo e il primo di quello di quello tricolore.