Gulf 12h: ecco i primi dettagli con format diverso e categorie

La Gulf 12h del 2024 è stata ufficialmente confermata per il 15 dicembre e il processo di domanda di iscrizione è già aperto.

Come da tradizione, si corre sul tracciato di Yas Marina in quel di Abu Dhabi e per la 13a edizione gli organizzatori di Driving Force Events hanno rivelato i primi dettagli.

Il più importante riguarda sicuramente la composizione degli equipaggi, che per quanto concerne la Classe PRO vedrà la presenza di un pilota Bronze al fianco di eventuali Platinum, Gold o Silver, oppure tre concorrenti Silver.

Nel caso i Bronze fossero due su una vettura, allora questa verrà inserita nella Classe PRO/AM, mentre in AM non saranno ammessi i Gold e i Platinum.

Per quest'anno, è stato anche deciso un nuovo format di divisione in due parti della corsa. La prima sarà di 8h, dopo la quale avremo una sosta di un paio d'ore (dove verranno organizzate attività per media e appassionati), per poi ricominciare con una nuova procedura di partenza per le rimanenti 4h e conclusione in notturna.

Azione in pista Foto di: Ferrari

"Ci impegniamo costantemente per rendere la Gulf 12h una conclusione memorabile e divertente della stagione agonistica e l'edizione 2024 sarà un'altra pietra miliare", ha dichiarato Andrea Ficarelli, responsabile di Driving Force Events.

"Oltre ai noti vantaggi di una sede di livello mondiale, di un'atmosfera unica e di ottime strutture in condizioni climatiche ideali, abbiamo modificato il formato della gara e le categorizzazioni dei piloti, sulla base di discussioni costruttive con i team e i piloti".

"Questi fattori si combineranno per rendere la Gulf 12h del 2024 un'altra esperienza indimenticabile".