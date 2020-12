Ecco l'Hunter 4x4 di Loeb e Roma per la Dakar 2021

Sébastien Loeb e Nani Roma saranno per la prima volta insieme nella squadra del Bahrain Raid Xtreme il prossimo gennaio, per la 43esima edizione della Dakar (3-15 gennaio). In questa nuova avventura, saranno ai comandi di un BRX T1 progettato e costruito dal rinomato team britannico Prodrive.

Il Bahrain Raid Xtreme ha battezzato Hunter il suo motore a benzina V6 4x4 da 3,5 litri e ha completato un mese di test a Dubai nel mese di novembre (con decorazione mimetica) per lucidare ogni dettaglio e compensare la mancanza di concorrenza che la pandemia COVID-19 ha portato a questo 2020.

Il colore dell'Hunter 4x4, che punta a competere con la MINI X-Raid e la Toyota Gazoo Racing, che negli ultimi anni hanno dominato la categoria principale della Dakar, è un rosso acceso. La sua aerodinamica perfezionata da Ian Callum e dal suo team CALLUM ha un aspetto molto riconoscibile e curato nella forma, quasi degno di una macchina da corsa.

La decorazione non ha linee a spezzare il colore rosso, ad eccezione del logo Prodrive sull'ala posteriore e sulle piastre di chiusura del tetto e del nome della squadra sul cofano e sui lati. Inoltre, sul retro del veicolo appare la parola Hunter. Tutto a lettere bianche.

"Il BRX Hunter è stato costruito sull'esperienza di Prodrive nelle corse ai massimi livelli nel mondo dell'automobilismo per tre decenni. Abbiamo costruito quello che pensiamo sia il miglior veicolo possibile per il Rally Dakar", dice David Richards, direttore del BRX Team.

"La vettura è stata progettata appositamente per le condizioni estreme del deserto e abbiamo condotto meticolosi test per prepararla alla sfida che dovrà affrontare. Con Sébastien Loeb e Nani Roma al volante di ciascuna delle due unità, siamo fiduciosi di poter competere nella nostra prima Dakar".

Il nove volte campione del mondo di rally Sébastien Loeb dice: "E' stato bello mettere alla prova il Cacciatore a Dubai, lavorare con la squadra e vedere gli ultimi pezzi del puzzle riunirsi. Abbiamo imparato cose nuove ogni giorno e siamo pronti per la Dakar del 2021".

Nani Roma affronterà questa nuova avventura al fianco di Dani Oliveras, dopo la sua scarsa prestazione nel 2020 con Borgward, e lo dice chiaramente: "Il Cacciatore di BRX si sta preparando da molto tempo e vederlo nascere è stata una grande esperienza. La Dakar è una sfida molto speciale e competere con BRX nel suo primo rally per mostrare al mondo di cosa è capace il Cacciatore è molto emozionante".

Ora resta da vedere dove il Hunter sarà paragonato alla Toyota e alle MINI 4x4 e ai passeggini. Inizieremo a saperlo dal Prologo del prossimo 2 gennaio.