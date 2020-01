Dakar, Quad, Tappa 5: la sorpresa è Dutu, Casale allunga

La Tappa 5 della Dakar 2020 è stata all'insegna di quelli che gli angolofoni potrebbero chiamare outsider o underdog, almeno per quello che si è visto tra i Quad.

Nel percorso di 564km che ha portato i concorrenti da Al Ula ad Ha'il (dei quali 353 erano cronometrati), a svettare a sorpresa è stato Romain Dutu, in una lotta tutta francese contro il suo connazionale Alexandre Giroud.

Il pilota della SMX Racing ha iniziato a dettare il proprio ritmo dopo un centinaio di km, mantenendo il proprio Yamaha davanti a tutti ad ogni WayPoint fino al traguardo, seguito a ruota da quello di Giroud che alla fine accusa solamente 47" di ritardo dal compatriota.

Per Dutu è una sorta di "vendetta" in quella che è la sua prima Dakar, dato che il transalpino aveva dovuto alzare bandiera bianca nella Tappa 2 e per questo risulta "trasparente" per l'esito della corsa, non rientrando più in classifica generale.

Sotto quest'ultimo aspetto, invece, preziosissimo è il terzo posto in prova del leader Ignacio Casale, giunto con 2'16" di ritardo da Dutu, ma con un ampio vantaggio sui suoi diretti rivali per la vittoria. Il cileno riesce a battere per più di 10' Giovanni Enrico e Simon Vitse - partito bene per poi accumulare ritardo - i quali sprofondano rispettivamente a 31'37" e 41'39" dalla vetta (ricordando che il francese del team #JePeux2020-BBR Mercier Racing ha sempre una penalità di 4' sul proprio crono).

Ancora poco convincente Rafał Sonik, appena settimo nei tempi, ma comunque con il quarto posto assoluto tra le mani, dato che Giroud dista più di un'ora da lui.

Nessun cambiamento nemmeno per l'argentino Manuel Andújar, sesto e con un ampio margine su Kamil Wisniewski (Orlen Team) ed Italo Pedemonte.

Sébastien Souday (Team All Tracks) oggi si è dimostrato più in palla del solito centrando la Top5 di Tappa e va a completare la Top10 assoluta assieme a Zdeněk Tůma (Barth Racing Team).