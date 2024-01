Dakar | Dacia presenta la Sandrider con cui esordirà nel 2025

Per un'Audi che se ne va, c'è una Dacia che arriva. Il marchio romeno, che fa parte del Gruppo Renault, ha svelato oggi la sua nuova vettura, la Sandrider, con cui, a partire dal 2025, prenderà parte sia alla Dakar nella classe Ultimate T1+ che al Mondiale Rally Raid.

Dacia aveva già presentato il suo team nel corso degli ultimi mesi, con gli annunci di Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah e Cristina Gutierrez. Oggi la squadra ha presentato la nuova vettura a Parigi con Denis Le Vot, direttore del programma, svelandone le forme, i colori e il progetto sportivo.

La vettura nasce dalla collaborazione con Prodrive e il supporto del Gruppo Renault, i quali hanno preso spunto dalla Manifesto, una delle SUV di Dacia, per utilizzarla come base della vettura che correrà dal 2025 almeno sino al 2027, in un progetto che sarà certamente triennale, con la possibilità di essere allungato. Quel che è certo, è che Dacia darà la caccia alla Dakar, ma anche al W2RC, il Mondiale Rally Raid.

Dacia Sandrider: motore biturbo V6 3 litri

Photo by: Dacia Dacia Sandrider

Niente esperimenti, niente elettrico. Dacia farà il suo esordio nei rally raid con la Sandrider equipaggiata da un motore 3 litri V6 biturbo realizzato da Nissan e in utilizzo nelle sportive Nissan Z. Il carburante è una benzina sintetica realizzata da Aramco, partner ufficiale di Dacia in questo nuovo progetto.

I primi test della vettura saranno svolti nel mese di aprile, quando sarà fatto uno shakedown in Inghilterra, presumibilmente vicino alla sede Prodrive. Il debutto in gara avverrà invece tra circa 9 mesi, a ottobre, quando prender5à parte al Rallye du Maroc, atto finale del FIA World Rally-Raid Championship. Un bel test per cercare di arrivare pronti alla Dakar 2025.

Per ciò che riguarda i tre piloti ufficiali, si tratta dei già citati Sébastien Loeb, terzo alla Dakar 2024. Nasser Al-Attiyah, pluri vincitore della Dakar ma recentemente in pieno contrasto con la Hunter, vettura realizzata dalla Prodrive con cui ha corso quest'anno e Cristina Gutierrez, strepitosa vincitrice della categoria Challenger e seconda donna della storia a trionfare in una categoria della Dakar dopo Jutta Kleinschmidt.

Dacia Sandrider: la scheda tecnica

Photo by: Dacia Dacia Sandrider

Dacia ha attualmente diffuso alcune informazioni sulle caratteristiche tecniche della nuova Sandrider. Scopriamole insieme.