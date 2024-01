Ducati guarda alla Dakar per il futuro, ma per ora non c'è un piano

La leggendaria casa di Borgo Panigale entrerà in un nuovo mondo a partire dalla prossima stagione, quando inizierà ad impegnarsi nelle gare di motocross con le sue moto, anche se la visita dell'attuale responsabile off-road di Ducati, Paolo Ciabatti, alla Dakar ha fatto sorgere dei sospetti su un futuro ingresso nella gara più dura del mondo.

Insieme ai partner di Audi, l'italiano stava scoprendo in prima persona cosa significa gareggiare nel deserto e, parlando con un piccolo gruppo di media, tra cui Motorsport.com, ha assicurato di non avere "alcun piano" al momento per approdare al mitico evento: "Al momento non abbiamo un piano per venire alla Dakar, ma quando si ha una moto monocilindrica da 450cc, c'è la possibilità di pensarci".

"Anche nel Rally-Raid, ma non è nei piani attuali della fabbrica, ma perché non in futuro", ha detto il top manager dell'azienda in questo settore. "Inizieremo con il motocross, poi il progetto passerà al supercross negli Stati Uniti, e poi vedremo. Nel piano di Ducati al momento, e per i prossimi anni, non stiamo pensando alla Dakar, ma voglio capire un po' com'è la Dakar moderna perché è interessante".

"Se devi prendere in considerazione una cosa, devi conoscerla, e in questi giorni qui vedrò David Castera (il direttore di gara), che mi dirà come funziona tutto questo per fare un po' di esperienza, e se a un certo punto avremo l'idea di venire, sarà molto più facile fare un piano, ma al momento non c'è niente", ha sottolineato Paolo Ciabatti.

A 66 anni, il manager torinese è pronto a fare il salto fuori dalla MotoGP, dove aveva accumulato tanti successi, ma con il passaggio oltre l'asfalto si è reso conto di volere qualcos'altro: "Arrivi ad un punto della tua vita in cui hai bisogno di qualcosa di nuovo da fare con più entusiasmo".

"Ho 66 anni, quindi sono abbastanza anziano, e credo che sebbene la MotoGP mi abbia dato molto, soprattutto perché vincere due Campionati del Mondo è stato un grande successo per la mia carriera sportiva, mi piace mettere la mia esperienza in un progetto totalmente nuovo, in cui la Ducati partirà in un mondo che non è mai esistito nella nostra storia e nel quale speriamo di ottenere anche gli stessi successi della MotoGP", ha detto l'italiano.

"Volevo avere una nuova motivazione perché lavorerò ancora per qualche anno, e a volte nella vita ti piace quello che fai, ma senti che hai bisogno di qualcosa di diverso per iniziare qualcosa di nuovo", ha detto Paolo Ciabatti, che vuole aggiungere nuove voci alla sua lunga lista di vittorie su due ruote.