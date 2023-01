Dakar | Auto, Tappa 4: finalmente Loeb. Al-Attiyah allunga

Carica lettore audio

La Tappa 4 della Dakar, la prima delle due previste nei pressi di Ha'il, ha regalato la prima gioia dell'anno a Sébastien Loeb e a Fabian Lurquin. L'equipaggio del team Bahrain Raid Xtreme ha condotto la tappa per buona parte dei 425 chilometri cronometrati, ma una volta al traguardo i distacchi tra i primi 5 sono risultati risicati.

Per Prodrive, costruttore della Hunter, è arrivata la seconda vittoria di tappa consecutiva dopo quella ottenuta ieri da Chicherit. Loeb, invece, toglie di dosso un po' di delusione dopo un avvio in cui ha inanellato una serie di forature impressionante e un guasto - arrivato nei primi chilometri di ieri - che lo ha praticamente tolto del tutto dalla lotta non solo per la vittoria, ma anche da quella per il podio.

Podio odierno completato da due piloti del team Audi Sport, con Stéphane Peterhansel secondo davanti a Carlos Sainz. Il 14 volte vincitore della Dakar è tornato in lotta per il successo ieri, salendo terzo nella classifica generale. Oggi ha sfiorato la vittoria di tappa, chiudendo secondo ad appena 13" da Loeb.

Bene anche Carlos Sainz, partito molto in ritardo a causa della pessima posizione di chiusura di ieri per via di un guasto a un giunto della sospensione posteriore sinistra rottosi sulla sua RS Q e-tron E2. Oggi il madrileno non ha avuto grossi intoppi ed è tornato nelle posizioni che gli competono, ma non ha certo recuperato tanto tempo nei confronti dei migliori della classifica.

Basti pensare che Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing South Africa), leader della generale, si è classificato quarto

a 2'16" di ritardo da Loeb e appena 16" di ritardo da Sainz. Completa la Top 5 Yazeed Al-Rajhi, pilota secondo nella classifica generale che oggi ha perso altri 5 minuti da Al-Attiyah.

Mattias Ekstroem, con la terza Audi RS Q e-tron E2, ha concluso al settimo posto davanti al rookie brasiliano che tanto sta impressionando nelle ultime giornate, ossia Lucas Moraes, pilota del team Overdrive al volante di una Toyota Hilux privata. Nona piazza per il terzo pilota ufficiale Toyota Ginien De Villiers, mentre la Top 10 è chiusa da Romain Dumas (Rebellion Racing).

Per quanto riguarda la classifica generale, Nasser Al-Attiyah continua a comandare le operazioni con un margine di quasi 20 minuti nei confronti del primo degli inseguitori, il saudita e compagno di marca Yazeed Al-Rajhi.

Dietro di loro ecco le due Audi RS Q e-tron E2 di Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz. Il francese è ad appena 34 secondi dalla seconda posizione occupata da Al-Rajhi, mentre lo spagnolo è risalito in quarta posizione dopo essere scivolato in ottava nella giornata di ieri.

La Top 5 è chiusa da Henk Lategan, staccato però di 45 minuti dal compagno di squadra leader della gara. Il sudafricano, però, può mangiarsi le mani, perché quasi metà del suo distacco è dovuto a una penalità di 20 minuti ricevuta nei giorni scorsi.

Lightweight Prototype: bis di Guthrie, crollo di Quintero

Giornata molto importante per la classifica generale della classe LightWeight Prototype. Mitchell Guthrie, pilota del team Red Bull Off-Road Junior ha conquistato la sua seconda tappa in questa Dakar volando così in testa alla classifica generale.

Lo statunitense continua così nella sua ottima marcia, avendo preceduto l'interessante rookie Joao Ferreira, portoghese del team X-Raid Yamaha. 5 i minuti che hanno separato il lusitano da Guthrie, ma una bella iniezione di fiducia, considerando il fatto che è riuscito a mettersi alle spalle Giullaume De Mevius.

Il belga del Grellyteam ha completato il podio di giornata davanti ad Austin Jones, compagno di squadra di Guthrie. Dopo i guai di ieri, dopo essere rimasta bloccata nel tentativo di guadare un fiume, Cristina Gutierrez-Herreo ha firmato l'ottavo posto di tappa.

Peggio è andata ai due grandi favoriti di questa edizione della Dakar. Francisco Lopez Contardo ha proseguito nel suo momento nero chiudendo a oltre un'ora e mezza di distacco da Guthrie. Oggi, però, è stato il giorno del calvario di Seth Quintero.

Il pilota di punta del team Red Bull Off-Road Junior si è trovato subito in difficoltà sin dai primi chilometri della tappa ed è arrivato al traguardo pochi minuti prima di Lopez Contardo, registrando così un ritardo di poco meno di un'ora e mezza da Guthrie.

Ora la classifica generale di classe vede in testa proprio Mitchell Guthrie, ma con appena 1'29" di vantaggio su Guillaume De Mevius. Il podio provvisorio è completato da Austin Jones, mentre Seth Quintero è scivolato in quarta posizione, a un'ora e 21 minuti di ritardo.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 16h34'13” +0'10" 2 Al-Rajhi/von Zitzewitz Toyota GR Hilux T1+ +18'18" 3 Peterhansel/Boulanger Audi RS Q e-tron E2 +18'52" 4 Sainz/Cruz Audi RS Q e-tron E2 +32'55" 5 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +45'25" +20'00" 6 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +45'27" 7 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +46'13" +2'00" 8 Ekstroem/Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 +50'00" +15'00" 9 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +1h14'43" 10 Van Loon/Delaunay Toyota GR Hilux T1+ +1h15'40" +32'10"