Dakar | Auto, Prologo: Audi subito al top con Ekstroem

Carica lettore audio

La Dakar 2023 è cominciata... l'ultimo giorno dell'anno 2022. Lo ha fatto con il prologo, giusto un assaggio, per poi dare il via alle danze, o meglio, alle tappe più difficili e classiche, nella giornata di domani.

Ma attenzione, perché questo prologo non è affatto privo di significato. La tappa lunga appena 13 chilometri e priva di trasferimento ha subito fatto classifica, designando così il primo leader di questa edizione del rally raid più celebre al mondo.

Mattias Ekstroem, il meno esperto degli equipaggi di Audi Sport, si è tolto la soddisfazione di vincere il prologo e diventare così il primo leader nella classe Auto. Il pilota svedese ha regalato il primo successo di tappa alla RS Q e-tron E2, beffando uno dei piloti più attesi: Sébastien Loeb.

Il francese del team BRX, al volante della prima Hunter T1+ ufficiale, ha chiuso ad appena 1 secondo di distacco dal rivale dell'Audi, sfiorando subito la leadership. Poco importa, però. Oggi contava esserci, non fare errori e, se possibile, essere subito tra i primi e così è stato.

Il buon avvio di Audi è stato certificato anche dalla prestazione di Mister Dakar, Stéphane Peterhansel, che va alla caccia della 15esima affermazione proprio in questa edizione. Il transalpino ha concluso la mini tappa al terzo posto, staccato di 11 secondi dal compagno di squadra.

Vicino ai primi anche Carlos Sainz con la terza Audi. Il madrileno è a 3 secondi da Peterhansel e a 14 da Ekstroem. Sebbene sia partito per primo, aprendo la tappa, il vincitore in carica della Dakar, Nasser Al-Attiyah, ha concluso al quarto posto, a 12" dal tempo di riferimento.

Per il qatariota un crono importante, perché è di fatto l'unico pilota ufficiale Toyota nella Top 9. I suoi compagni di squadra, dunque Henk Lategan e Giniel De Villiers sono rispettivamente decimo e 13esimo, sebbene molto vicini ai primi. La breve distanza tra partenza e arrivo di questo prologo ha aiutato i piloti ad avere distacchi minimi, dunque domani partiranno tutti praticamente alla pari.

Ottimo avvio per Guerlain Chicherit. Il francese del team GCK Motorsport - al volante di una Hunter privata - è ottenuto il quinto tempo. E' lui il miglior privato nella classe Audi, mentre Yazeed Al-Rajhi, terzo nel 2022, è settimo. Ricordiamo che il saudita sta correndo con accanto Dirk von Zitzewitz, nuovo navigatore dopo il recente infortunio di Michael Orr.

Completano la Top 10 la MINI JCW del team X-Raid di Jakub Przygonski e la Hunter del team BRX affidata a Orlando Terranova, tenendo conto del decimo posto già descritto di Henk Lategan.

Lightweight Prototype: Gutierrez precede Quintero

Al traguardo del Prologo di questa Dakar, iniziata proprio oggi, sono arrivati anche i prototipi leggeri e a ottenere la vittoria di categoria è stata Cristina Gutierrez-Herrero.

La pilota spagnola del team Red Bull Can-Am Factory Racing ha battuto di appena 2 secondi il fenomenale Seth Quintero. L'americano, pilota del team Red Bull Off-Road Junior Team, è il grande favorito per la vittoria di quest'anno.

Ricordiamo infatti che nel 2022 Quintero ha vinto il 95% delle tappe, ma non la classifica generale di categoria per un guasto al suo veicolo. Di fatto una delle beffe peggiori possibili, perché l'americano aveva dimostrato di essere di gran lunga il più forte di tutti.

Quest'anno avrà la possibilità di rifarsi e questo avvio è la prova che anche nel 2023 sarà della partita per vincere la Dakar in questa particolare categoria dedicata ai veicoli a 4 ruote. Terzo posto invece per il belga del team GRALLYTEAM, Giullaume De Mevius, staccato di 4 secondi da Gutierrez-Herrero.

Top 5 chiusa da piloti di grande spessore, se consideriamo che al quarto posto troviamo il compagno di squadra di Seth Quintero, ovvero Mitchell Guthrie, e Francisco Lopez Contardo (Red Bull Can-Am Factory Racing).

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo il Prologo

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ekstroem/Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 8'00” 2 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +0'01" 3 Peterhansel/Boulanger Audi RS Q e-tron E2 +0'11" 4 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ +0'12" 5 Chicherit/Winocq Hunter Prodrive GCK +0'13" 6 Sainz/Cruz Audi RS Q e-tron E2 +0'14" 7 Al-Rajhi/von Zitzewitz Toyota GR Hilux T1+ +0'16" 8 Przygonski/Monleon MINI JCW Plus +0'16" 9 Terranova/Haro Bravo Hunter Prodrive BRX +0'20" 10 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +0'21"