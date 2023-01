Topic Dakar 2023 | Auto

Video Dakar | Liparoti: "SSV, categoria in crescita da non sottovalutare" In questo nuovo video di Motorsport.com, la nostra inviata Maria Guidotti intervista Camelia Liparoti, una delle prime donne a partecipare al rally raid più famoso al mondo. Con quindici Dakar alle spalle, Camelia è pronta ad affrontare l'edizione 2023 nella categoria SSV, sempre più competitiva. Scopriamo il perché