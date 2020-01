Arriva il primo "cacciato" dalla Dakar per irregolarità

L'organizzatore della Dakar (ASO) per la 42a edizione del raduno, il primo in Arabia Saudita, includeva un dispiegamento di telecamere per le prime 25 auto e camion. L'obiettivo era quello di eliminare le pratiche sempre più comuni di utilizzo di informazioni extra durante le fasi di gara, sia da qualsiasi dispositivo GPS che da note extra nei roadbook forniti dagli organizzatori.

Fino al nono giorno della manifestazione , tutti sembravano aver rispettato il regolamento, ma martedì i commissari della categoria delle auto hanno rilasciato una dichiarazione in cui indicavano il primo colpevole.

"I commissari hanno ricevuto le informazioni dal coordinatore tecnico secondo cui le videocamere installate nel veicolo n. 317 hanno filmato i componenti del veicolo che utilizzavano annotazioni vietate nel loro roadbook, prima di gettarli dal finestrino del veicolo uno per uno", inizia il testo ufficiale, pubblicato alle 18.00 ora locale (16.00 ora italiana).

"Questo atteggiamento è in contrasto con il manifesto del buon comportamento letto durante il briefing generale e firmato da tutti i partecipanti durante le verifiche amministrative (e in particolare gli articoli 22P4.3 e 52P1b del Regolamento Supplementare per la Dakar 2020)".

Dal momento che la MINI 4x4 # 317 di Vladimir Vasilyev e Vitaly Yevtyekhov è fuori concorso - ha lasciato la fase 3 a causa di un incendio nel suo veicolo al km 284 - i commissari sono stati in grado di emettere un "avviso pubblico a pilota e copilota".

"Pertanto, gli organizzatori della Dakar si riservano il diritto di riaprire il caso quando questi concorrenti richiederanno una richiesta di iscrizione alla Dakar in futuro", conclude il testo.

David Castera ha promesso di essere severo con chi non rispetta le regole ed al momento sembra rispettare quanto detto. La distribuzione effettuata sembra funzionare.