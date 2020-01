Video Dakar, disastro Alonso: capotta nella tappa Marathon!

Fernando Alonso aspettava con ansia la prima parte della Tappa Marathon della Dakar 2020 per cercare di recuperare ulteriori posizioni in clasifica dopo essere rientrato nella Top 10 nella giornata di ieri, invece questa speciale si è rivlata il palcoscenico peggiore, ma per lui.

L'asturiano del team Toyot Gazoo Racing ha commesso un errore nel superamento di una duna. E' arrivato troppo veloce in cima e, una volta superata la vetta, ha perso il contatto con la sabbia e la sua Hilux ha iniziato a capottare. L'evoluzione, durata pochi secondi, è stata però spettacolare, come potete vedere dal video che trovate in questo articolo.

La Hilux numero 310 si è intraversata su un fianco, prima di scendere rovinosamente a valle. Fortunatamente sia Alonso e il navigatore Marc Coma sono rimasti illesi, ma la Hilux ha riortato numerosi danni e non solo dal punto di vista cosmetico, dunque di carrozzeria.

L'equipaggio spagnolo ha perso oltre un'ora per riparare alcuni danni, ma Alonso è stato comunque costretto a ripartire dovendo fare a meno del parabrezza, andato in frantumi nei capottamenti che di fatto hanno rovinato i suoi piani.

Dopo l'incidente, la Hilux di Alonso è rimasta ferma per qualche secondo. Gli spettatori accampati in quel punto hanno subito cercato di soccorrere Fernando e Coma, ma dopo qualche secondo di terrore, l'ex pilota di F1 ha riacceso il motore ed è ripartito di gran carriera, pur essendo consapevole di aver perso l'opportunità di ottenere un altro grande risultato in questa Dakar, la prima della carriera.