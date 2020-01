Alonso: "Se torno a correre la Dakar, sarà per vincerla"

Fernando Alonso ha completato la sua prima Dakar in maniera notevole, per essere un debuttante. E' riuscito a ottenere 8 piazzamenti su 12 tappe all'interno della Top 10, firmando il miglior risultato nella tappa 8 quando ha centrato un secondo posto di grande rilievo. E' stato però frenato sin dalla tappa 2, prova in cui ha rotto una sospensione, e nella Tappa 10, quando ha approcciato male la discesa da una duna ed è finito per capottare più volte.

Dopo aver colto il quarto tempo nell'ultima tappa della prima edizione della Dakar in Arabia Saudita, l'asturiano ha affermato di aver colto l'obiettivo primario proprio oggi.

"Questo è il rally più duro e finirlo era uno dei miei obiettivi prioritari", ha detto l'ex pilota di F1 una volta finita la gara. "Sono stato competitivo quasi tuti i giorni. In quest'ultima tappa abbiamo subito una foratura, poi abbiamo preso Al Rajhi e siamo arrivati quarti, quindi penso che senza la foratura avremmo potuto lottare per la vittoria di tappa".

"Non potrei essere più felice di così. Ho finito la mia prima Dakar. So che ci sono persone che ci provano più volte fino a quando non riescono a farlo e ho avuto la fortuna, ma anche la squadra perfetta, per riuscire a farcela al primo colpo".

Alonso ha anche riconosciuto di aver avuto al suo fianco una persona di valore come Marc Coma. Il suo navigatore -5 volte vincitore della Dakar in moto - è stato fondamentale per raggiungere il suo obiettivo.

"Penso che senza Coma non sarei stato in grado di finire la gara. Conosce i ritmi della gara. Io ero un novellino e la sua esperienza è servita alla grande".

"Pensavo che sarei stato molto più lontano dai migliori. E' stata una sfida personale. Volevo vivere la manifestazione dall'inizio alla fine e provare tutte le esperienze possibili. Penso che non ci sia nulla di più diverso tra la F1 e la Dakar. Se sono competitivo qui, posso esserlo anche per provare a vincere qualche tappa, e anche di essere forte in altre categorie del motorsport".

"Avrei firmato per vivere quello che ho vissuto. Dal primo giorno ho detto che non mi importava del risultato, perché qui vince un solo pilota. E' stato Sainz e approfitto per congratularmi pubblicamente con lui. Volevo vivere la manifestazione dall'inizio alla fine, con tutte le sue esperienze".

Nonostante Alonso sia stato molto contento di aver concluso la gara, Alonso lascia le porte aperte per un possibile ritorno in futuro alla Dakar.

"Se dovessi decidere di fare un'altra Dakar, sarebbe con grandi aspettative. Ora non voglio pensarci. Sono contento di com'è andata. Logicamente, dopo questa prima esperienza in cui mi sono mostrato competitivo, se dovessi tornare in futuro lo farò per vincere, per aggiungere una vittoria importante alla mia carriera. Ne ho ancora bisogno. Dovrei fare una preparazione più precisa e dettagliata, avendo inoltre il materiale migliore".