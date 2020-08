CIR: Crugnola trionfa al Rally il Ciocco e Valle del Serchio!

Andrea Crugnola e Pietro Ometto hanno rotto il ghiaccio. L'equipaggio ex Citroen Italia ha trionfato con grande merito al Rally il Ciocco e Valle del Serchio, secondo appuntamento della stagione 2020 del Campionato Italiano Rally in una gara che, di fatto, non ha mai avuto storia.

Il varesino, dopo una partenza falsa al Rally di Roma Capitale, ha avuto modo di rifarsi con gli interessi sfoderando una prestazione praticamente perfetta, lasciando agli avversari - il solo Giandomenico Basso, va detto - solo qualche briciola, ovvero la vittoria di qualche prova speciale mentre era intento a controllare il vantaggio.

La gara è stata un duello tra lui e Basso. Il campione in carica CIR ha dato tutto per provare a stare vicino al rivale, ma un problema al freno a mano verificatosi dalla seconda stage della mattina lo ha frenato sino al Parco Assistenza di metà giornata.

Un peccato, perché i due - unici grandi esponenti in questo CIR meno scintillante rispetto alle ultime edizioni della decade - avrebbero potuto offrire una lotta al fulmicotone sino all'ultima prova. Questo, però, non toglie nulla alla bella gara dei primi due, che, immaginiamo, si giocheranno il titolo sino all'ultima corsa.

A ravvivare la gara è stato anche Stefano Albertini, bravo inizialmente a tenere il passo dei primi due. Poi una foratura lo ha messo fuori causa per la lotta alla vittoria. Anche il podio a quel punto sembrava poter essere in bilico, ma poi con ottimi tempi si è riportato su Marco Signor per poi passarlo a 2 prove dalla fine.

Il podio è un premio per la perseveranza e la competitività che ha mostrato per tutto l'arco dell'unica giornata di gara della competizione toscana.

Molto bella anche la lotta per il quarto posto, che ha visto prevalere alla fine Alessandro Re al volante della seconda Volkswagen Polo GTI R5 al traguardo. Una vera beffa per Marco Signor e Giacomo Scattolon, i quali erano anche loro in lotta per la prima piazza ai piedi del podio.

Da segnalare, inoltre, che Signor e Scattolon hanno lottato per la Top 5 sul filo dei decimi e proprio per appena 2 decimi di secondo Signor ha avuto la meglio di Scattolon e Bernacchini. I due equipaggi sono arrivati appaiati all'ultima speciale, ma entrambi hanno firmato lo stesso tempo e hanno concluso con il gap già in essere.

Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella chiudono la seconda gara nel CIR al volante di una vettura R5 all'ottavo posto, staccati di poco più di 2 minuti dal vincitore.

Rally Il Ciocco e Valle del Serchio - Classifica finale