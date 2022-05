CIAR | Targa Florio, PS2: Andolfi vola e scavalca Crugnola

Carica lettore audio

La pioggia continua a mettere lo zampino sulla prima giornata di gara della 106° edizione della Targa Florio. Dopo il ritardo accumulato nella PS1, gli equipaggi hanno dovuto attendere il via libera anche per prendere il via per i 14,07 km cronometrati della "Cefalù 1",

Dopo l'ok della vettura zero guidata da Gigi Pirollo, i piloti si sono dovuti confrontare con un fondo scivoloso e particolarmente insidioso soprattutto nel primo tratto, nel quale tutti quanti hanno cercato di evitare di commettere errori.

Il più bravo in queste condizioni è stato Fabio Andolfi, che ha fatto una differenza davvero importante con la sua Skoda Fabia, risultando l'unico capace di completare la speciale con un tempo inferiore ai 10 minuti.

9'58"3 per la precisione. Una prestazione che gli ha permesso di andare a prendersi anche la leadership nella classifica generale della corsa, visto che Andrea Crugnola è stato molto cauto, essendo lui il primo ad affrontare la speciale.

Il pilota della Citroen si è fermato solo a 10'07"6, quindi ha chiuso solamente con il quinto tempo di speciale e si è visto sfilare da Crugnola per 7"2. Ma non solo, perché ora si deve guardare le spalle dalla Hyundai i20 di Giandomenico Basso e dalla Skoda Fabia di Damiano De Tommaso, entrambi più veloci di lui su questa PS2, che lo seguono rispettivamente di cinque e sette decimi nell'assoluta.

Molto interessante la prestazione di Alessio Profeta, capace di staccare il terzo tempo, nonostante a fine prova si sia lamentato di aver incontrato anche la nebbia nei primissimi km. La sua Skoda Fabia quindi è risalita fino al quinto posto in classifica, davanti a quella di Stefano Albertini.

Risale la classifica anche l'idolo locale Totò Riolo, ora ottavo, alle spalle anche Giacomo Scattolon con la sua Volkswagen Polo. Sempre sulla Polo è stata deludente invece la prova di Rudy Michelini, scivolato fino al nono posto, pagando ben 36"1 a causa di un fastidioso sottosterzo.

Targa Florio - Top 10 dopo la PS2

Pos Equipaggio Vettura Tempo/Gap 1 Andolfi/Fenoli Skoda Fabia 11'24”8 2 Crugnola/Ometto Citroen C3 +7"2 3 Basso/Granai Hyundai i20 +7"7 4 De Tommaso/Ascalone Skoda Fabia +7"9 5 Profeta/Merendino Skoda Fabia +13"9 6 Albertini/Fappani Skoda Fabia +15"7 7 Scattolon/Bernacchini Skoda Fabia +22"9 8 Riolo/Marin Volkswagen Polo +29"0 9 Michelini/Perna Volkswagen Polo +37"8 10 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia +37"9