CIAR | Targa Florio, PS3: De Tommaso nuovo leader del rally

La prima giornata di gara della 105esima edizione del Rally Targa Florio, appuntamento del CIAR 2022, è andata in archivio con la Prova Speciale 3, il secondo passaggio sulla Cefalù di 14,07 chilometri.

La prova è stata svolta in notturna, quindi i piloti hanno dovuto utilizzare le fanaliere supplementari per disputare l'ultima prova della giornata odierna. A ottenere il miglior tempo è stato un Damiano De Tommaso eccellente anche nel tratto in cui la nebbia ha costretto tutti ad alzare maggiormente il piede.

Il pilota italiano, navigato da Giorgia Ascalone, ha fermato il cronometro in 9'23"4, precedendo di 4"5 il primo dei rivali: Giandomenico Basso. Il pilota vicentino di Hyundai Italia è stato l'unico capace di contenere la grande prova di De Tommaso, sebbene quest'ultimo sia riuscito a scalzare subito Fabio Andolfi e a salire in vetta alla classifica generale provvisoria.

De Tommaso ora ha un vantaggio di 2"8 su Andolfi, terzo nella PS3, mentre Giandomenico Basso è riuscito a salire in terza posizione generale e ora è staccato di 4"2 dalla vetta. Insomma, i primi tre sono racchiusi in meno di 5": questo significa che domani potremo assistere a una lotta molto intensa per la vittoria dell'evento siculo.

Ottimo il quarto tempo ottenuto da Salvatore Riolo al volante di una Volkswagen Polo GTI R5, più rapido di 9 decimi rispetto ad Alessio Profeta e di 1" su Tommaso Ciuffi.

Solo settimo Andrea Crugnola. Il campione italiano 2020 sta faticando non poco nell'aprire le speciali di oggi, anche se nella generale è quarto a 14"3 da De Tommaso. Alessio Profeta e Stefano Albertini si sfideranno domani per la Top 5. Al momento è Profeta a occupare quella posizione, ma tra i due ci sono 8"3, un gap recuperabile nella giornata di domani.

Rally Targa Florio - Classifica generale dopo la PS3

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 De Tommaso/Ascalone Skoda Fabia R5 Evo 20'59”0 2 Andolfi/Fenoli Skoda Fabia R5 Evo +2"8 3 Basso/Granai Hyundai i20 N Rally2 +4"2 4 Crugnola/Ometto Citroen C3 Rally2 +14"3 5 Profeta/Merendino Skoda Fabia R5 Evo +20"1 6 Albertini/Fappani Skoda Fabia R5 Evo +28"4 7 Scatolon/Bernacchini Skoda Fabia R5 Evo +34"1 8 Riolo/Marin Volkswagen Polo GTI R5 +34"3 9 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia R5 Evo +44"2 10 Michelini/Perna Volkswagen Polo GTI R5 +1'03"2