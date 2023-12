CIAR | Rally Monza, PS1-4: è Mabellini vs Andreucci, Crugnola KO

Il Rally di Monza è iniziato con uno scontro generazionale al vertice, tra due talenti italiani protagonisti di una sfida estrema nell’ultimo round della stagione tricolore.

La tappa conclusiva per il Campionato Italiano Assoluto Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra 2023 si è aperta con Paolo Andreucci e Rudy Briani a lanciare le ostilità, seguiti dalla pronta risposta di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi che hanno chiuso in testa all’intervallo di gara.

Questione di 5.4’’ tra le due Skoda Fabia RS a favore del giovane pilota bresciano, che ha avuto ragione sui Campioni Terra nelle due prove disputate a fari accesi, due giri sulla “Serraglio”, utili per iniziare da leader le altre 6 prove previste al sabato.

Un duello andato in scena su tratti dal fondo misto, terra-asfalto, condizionati dalla pioggia costante che ha reso fangose le strade nel parco dell’Autodromo Nazionale Monza, scavate profondamente dal passaggio delle 101 vetture partecipanti. Ma la vera notizia della prima giornata è arrivata sulla PS3, che ha in pratica consegnato nelle mani di Davide Pesavento il successo nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2023.

Photo by: ACI Sport Paolo Andreucci, Rudy Briani, Team MRF Tyres, Skoda Fabia Rally2 Evo

Il pilota vicentino, in questa occasione navigato da Matteo Zaramella, dopo una stagione sempre in coppia con Marco Frigo, ha la certezza di aver vinto il titolo a seguito del ritiro anticipato di Igor Iani e Nicola Puliani. L’ossolano infatti, unico avversario aritmeticamente in grado di contendere il tricolore a Pesavento, si è fermato per una toccata, leggera ma decisiva, nel primo passaggio in notturna sulla “Serraglio”.

Tutti da definire invece gli altri scontri per le parti che contano della classifica, a partire dalla zona podio alle spalle di Mabellini e di Andreucci. È andato al riposo notturno in terza posizione a 32’’ dalla vetta il fiorentino del CIR Terra Tommaso Ciuffi, navigato da Pietro Cigni, che ha evitato rischi sulla sua Skoda in versione Evo e ha mantenuto la scia dei migliori, nonostante un testa coda sulla PS3.

Ha recuperato qualche secondo nel finale Fabio Andolfi, con Nicolò Gonella a caccia della prima possibile vittoria stagionale nel CIAR Sparco. Il pilota savonese ha sofferto particolarmente l’avvio di gara prima di trovare il miglior approccio sul fondo scivoloso. Avvio da incorniciare quindi per il pilota di ACI Team Italia Roberto Daprà, a Monza per una partecipazione occasionale dopo la vittoria del Campionato Europeo RC4.

All’esordio assoluto su una Rally2, sempre in coppia con Luca Guglielmetti, il ragazzo trentino ha stupito tutti lanciandosi in quinta posizione provvisoria a 44.7’’ dalla vetta. Alle sue spalle quattro equipaggi sono raccolti in appena 1.6’’, tutti su Skoda, a partire da Gilardoni-Bonato e Oldrati-Ciucci, appaiati a 1’24.2 dal vertice, seguiti a tre decimi da Re-Menchini, quindi a 1.3’’ Aragno-Guzzi. A completare le prime dieci posizione Pinzano-Turati, alla prima apparizione sulla terra e sulla Skoda RS.

Photo by: ACI Sport Andrea Crugnola, Pietro Elia Ometto, F.P.F. Sport, Citroen C3 Rally2

Tra i primi mancano invece due big dell’Assoluto. I Campioni d’Italia Andrea Crugnola e Pietro Ometto sulla Citroen C3 si è ritirato al termine della PS3, dopo aver conquistato due punti con il secondo tempo nella iniziale Power Stage “Monza”. Il pilota varesotto ha subito un colpo alla mano sinistra, già infortunata a Sanremo, e si è trovato costretto a dare forfait.

È scivolato invece in quindicesima posizione il duo sloveno Campione Promozione, formato da Bostjan Avbelj e Damjian Andrejka che hanno patito noie ai freni della loro Skoda sulla stessa PS3, dove hanno lasciato oltre 1’ e la quinta posizione provvisoria.

La classifica del CIAR Junior, dopo svariati ribaltamenti, vede proprio Pesavento in testa a tutte le Renault Clio Rally 5, preparate da Motorsport Italia e gommate Pirelli, al termine di una scalata dalla quarta posizione e due punti conquistati nella power stage.

Secondo tra i piloti di ACI Team Italia insegue Matteo Doretto navigato da Andrea Budoia, ad appena 1.4“, mentre il vincitore dell’ultimo round al Sanremo Marco Zanin ha chiuso la prima frazione al terzo posto, in coppia con Massimo Moriconi. Dopo un grande avvio che lo aveva portato in testa al gruppo, il pilota trevigiano è scivolato indietro nell’ultima speciale per aver perso 30.6’’ a causa dei vetri completamente appannati in notturna.

Sempre devastante l’impatto nelle sfide tricolori di Matteo Fontana, giovane pilota con esperienze mondiali che insieme ad Alessandro Arnaboldi ha fatto da mattatore tra le Due Ruote Motrici. Sulla Peugeot 208 il comasco dopo quattro prove ha guadagnato oltre un minuto di vantaggio sui suoi rivali, strappando momentaneamente un clamoroso 26° posto, considerate le oltre 40 vetture Rally2 iscritte in gara.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY DI MONZA DOPO PS4

1. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia RS) in 29'09.3; 2. Andreucci-Briani (Skoda Fabia RS Rally2) a 5.4; 3. Ciuffi-Cigni (Skoda Fabia R5 Evo) a 32.1; 4. Andolfi-Gonella (Skoda Fabia Evo) a 39.4; 5. Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia) a 44.7; 6. Gilardoni-Bonato (Skoda Fabia) a 1'24.2; 7. Oldrati-Ciucci (Skoda Fabia Evo) a 1'24.2; 8. Re-Menchini (Skoda Fabia) a 1'24.5; 9. Aragno-Guzzi (Skoda Fabia) a 1'25.8; 10. Pinzano-Turati (Skoda Fabia RS Rally2) a 1'32.6