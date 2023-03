CIAR | Ciocco, PS2-4: Crugnola e Andolfi, una poltrona per due

Carica lettore audio

La seconda giornata di gara al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio si è aperta con un duello splendido e sul filo dei centesimi tra Andrea Crugnola e Fabio Andolfi.

Il giro mattutino, formato da tre prove, è scattato con Damiano De Tommaso in testa per via del miglior tempo ottenuto ieri nella PS1, ma già nella Careggine 1 di 14,90 chilometri la leadership è passata nelle mani di Andolfi.

Il savonese, al volante di una Skoda Fabia Rally2, ha subito trovato il giusto feeling con il fondo umido ed è riuscito a staccare la diretta concorrenza. Le cose, però, sono cambiate drasticamente, e ancora, nella PS3, la Renaio 1 di 14,32 chilometri.

Sulla seconda prova di mattinata il campione italiano in carica Andrea Crugnola è andato all'attacco, firmando un 9'45"6 che lo ha riportato ad appena 9 decimi da Fabio Andolfi.

Il pilota al volante della Citroen C3 Rally2 ha poi completato l'opera vincendo anche l'ultima prova della mattinata, la Il Ciocco 2 di appena 1,77 chilometri, ricucendo il divario di 9 decimi da Andolfi e chiudendo così la mattinata appaiato al ligure.

La classifica generale parziale, quando siamo giunti alla fine del primo giro odierno, vede appunto Andolfi e Crugnola con lo stesso tempo di gara, appaiati al primo posto. Attenzione però, perché alle loro spalle Damiano De Tommaso fa ancora sul serio.

Il pilota dell'ACI Team Italia, navigato da Sofia D'Ambrosio, si trova ad appena 3"9 dai due leader della classifica generale grazie a un'ottima PS2, che lo ha mantenuto a contatto e nella lotta per la vittoria.

E' bene non escludere dai giochi - quantomeno per il podio - anche Luca Bottarelli. Quest'ultimo, sempre al volante di una Skoda Fabia Rally2, si trova a 8" dal vertice e a 5" dal podio. Dietro di lui si giocano la Top 5, Ivan Ferrarotti e Giacomo Scattolon.

Il giro mattutino dell'edizione 2023 del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio termina qui. Riprenderà nel primo pomeriggio con la PS5, la Puglianella 1 di 11,01 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle 12:07.