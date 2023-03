CIAR | Crugnola e Ometto vincono il Rally Il Ciocco 2023

Carica lettore audio

I campioni italiani hanno iniziato la stagione CIAR 2023 nel miglior modo possibile. Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno trionfato al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio con una prova convincente.

L'equipaggio al volante di una Citroen C3 Rally2 del team F.P.F gommata Pirelli ha prima duellato con Fabio Andolfi e Nicolò Gonella nel giro mattutino di oggi, finendo per altro con lo stesso tempo di gara, poi però ha cambiato letteralmente marcia, involandosi verso la prima vittoria stagionale.

Già dalla Careggine 2, la prima prova pomeridiana, Crugnola ha iniziato a porre tra sé e Andolfi un gap importante, per poi ampliarlo di prova in prova sino ad arrivare al termine della PS10, l'ultima in programma in questa edizione del Ciocco, con un margine di 22"5.

Un pomeriggio senza storia, che ha così permesso a Crugnola e Ometto di vincere il rally sugli asfalti toscani e partire al meglio in questa nuova stagione del CIAR in cui è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Bel duello anche tra Luca Bottarelli (vincitore della classifica CIRP) e Damiano De Tommaso. Il pilota dell'ACI Team Italia, dopo aver vinto la Power Stage di ieri, ha progressivamente perso terreno nei confronti dei primi due pur essendo stato autore di una buona mattina.

Nel pomeriggio De Tommaso si è trovato a lottare con Bottarelli e quest'ultimo, nel corso del pomeriggio, ha recuperato il divario che lo separava dal rivale ed è riuscito a conquistare il podio assieme a Walter Pasini per appena 1"1 nei confronti di De Tommaso.

De Tommaso è riuscito a recuperare diversi secondi nell'ultima prova della gara nei confronti di Bottarelli, ma non è stato sufficiente per colmare interamente il gap che li separava.

Giacomo Scattolon e Ivan Ferrarotti si sono sfidati invece per l'ultimo posto nella Top 5. Ad avere la meglio è stato il primo dei due con la sua Volkswagen Polo GTI R5, più rapido a fine gara del rivale di appena 4"2.

Completano la Top 10 il serbo Bostjan Avbelj, solitario settimo, davanti a Rudy Michelini, Antonio Rusce e Andrea Mazzocchi. Da segnalare il ritiro di Francesco Aragno arrivato nella PS9 a causa di un contatto che ha divelto una sospensione della sua vettura.