CIAR | Ecco i calendari dei rally tricolore 2023

Porsche scarica Jani: "Sono da prototipi, ma non mi vogliono"

Lo svizzero mostra tutto il suo disappunto per non aver avuto un volante di una 963 LMDh dopo che per tutto il 2022 aveva dovuto fare la riserva del marchio tedesco e svolgere alcuni test di sviluppo del nuovo prototipo, ma senza ricevere proposte per quest'anno.