CIAR | 188 iscritti per il Rally Regione Piemonte!

È un Lunedì dell’Angelo da indigestione facile, quello che apre la settimana del Rally Regione Piemonte, gara che presenterà addirittura 188 vetture al via. Fortunatamente avremo ancora qualche giorno per metabolizzare la quantità di ingredienti messi sul piatto nel secondo appuntamento per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023, che si svolgerà nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 aprile attorno ad Alba.

Una quota di iscritti impressionate resa possibile anche grazie alla concomitanza della gara valida per la Coppa Rally di 1^ Zona, che lancerà le sfide di qualificazione alla Finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport per quanto riguarda il quadrante compreso tra Piemonte e Liguria.

Oltre alla quantità, tra gli iscritti, c’è anche tanta qualità considerata la presenza dei migliori interpreti italiani della specialità chiamati alla seconda sfida per il tricolore, che si ritroveranno a fare i conti anche con diversi equipaggi stranieri, tra i quali anche alcuni protagonisti delle ultime edizioni del Mondiale Rally.

Di livello eccezionale anche la flotta di vetture, che può vantare 51 Rally2 e 30 Rally4, tra CIAR Sparco e CRZ, oltre alla presenza di 2 WRC Plus in corsa nella sfida “locale”.

Non ci resta quindi che attendere il venerdì di gara, quando dalle 8.00 inizierà il movimento nello shakedown ad anticipare lo start delle 15.30 seguito dalla SPS1 Power Stage, prima ed unica speciale della giornata d’apertura a partire dalle 16.30. Al sabato le altre 7 prove speciali per un totale di 101,02 km cronometrati immersi in 493,64 km di percorso complessivo. Un Rally Regione Piemonte come sempre da seguire, oltre che in prova speciale, attraverso le dirette costanti di ACI Sport TV.