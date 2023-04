Suzuki Rally Cup | Il secondo atto in scena al Rally Regione Piemonte

Carica lettore audio

Dopo un entusiasmante primo round al Rally Il Ciocco torna finalmente la Suzuki Rally Cup, trofeo tricolore dedicato alle vetture giapponesi che tra il 13-15 aprile farà tappa ad Alba, per il 69° Rally del Piemonte.

Sono 13 gli equipaggi che si presenteranno allo start del secondo round del CIAR – Sparco, un evento che promette già tanto spettacolo con 188 iscritti e piloti di livello mondiale. Tra gli equipaggi su Suzuki Swift la metà sono under 25, che già sulle strade toscane del Ciocco hanno dato spettacolo dimostrando grandi qualità, fattori che preannunciano sfide ancora più aperte per il prossimo imminente appuntamento.

Primo a partire sarà comunque il campione in carica e leader in classifica Matteo Giordano, apripista del trofeo assieme alla sua navigatrice Manuela Siragusa, portacolori di Alma Racing e ancora una volta coppia da battere. Subito dietro di lui già il primo equipaggio pilota under25, a riprova della trazione giovanile e formativa della Suzuki Rally Cup, il canavesano Alessandro Forneris, accompagnato questa volta da Luigi Cavagnetto, già alle sue note nel 2022. Forneris al primo appuntamento stagionale aveva confermato le ottime prestazioni dell’anno precedente, proponendosi come miglior inseguitore del campione in carica. Ma il Ciocco è già alle spalle e verso il futuro, a breve distanza, sono sicuramente proiettati in diversi pronti a mettere sotto scacco Giordano: il trevigiano Cristian Mantoet lascia la 1.0 e sale con Roberto Simioni sulla 1.4 Boosterjet, stessa vettura del giovanissimo Sebastian Dallapiccola e Fabio Andrian, anche loro attesi protagonisti.

Il giovane equipaggio composto dai fratelli Milivinti, Massimiliano e Marco, è pronto a far faville per poter confermare quanto di buono fatto nella classifica delle “Racing Start”, dedicata alle Suzuki Swift BoosterJet 1.0. Dopo aver corso su una Swift R1 si rilancia in questa classifica anche Stefano Bianchi, classe 89 navigato da Francesco Zambelli.

Il percorso ed il programma

Su oltre 100km di prove speciali si daranno battaglia le vetture giapponesi, in due giorni di competizione che partiranno alle 15.30 di venerdì 14 aprile con la bandiera tricolore da piazza San Paolo di Alba, per dirigersi poi verso la prova spettacolo televisiva “Castino”. Nella giornata di sabato invece terranno banco 7 prove speciali, di cui due da ripetersi due volte (“Roddino” 13,3km e “San Grato” 14,7km) ed una tre, la “Igliano” di 14,2km. L’arrivo sarà nuovamente in piazza San Paolo con orario previsto della bandiera a scacchia alle 19.30. Le strade di Langhe, Monferrato e Roero, territorio patrimonio dell’Unesco con i suoi paesaggi, scorci, vigneti e boschi affascinanti, sarà dunque luogo di sfide adrenaliniche e di alto livello tecnico per gli equipaggi tricolori. Diversi sali scendi repentini, veloci allunghi e affondi, passaggi tortuosi e stretti tra vicoli di paese metteranno in difficoltà anche i piloti più esperti; un mix spettacolare per un 69° Rally Regione Piemonte pronto a regalare emozioni.

I modelli nel dettaglio

- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale.

- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche della Classe Rally5/R1.

- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche della Classe Nazionale Ra5N.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi pneumatici Toyo.

Albo d’oro Suzuki Rally Cup

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano

Classifica assoluta Suzuki Rally Cup

1 Matteo Giordano (28); 2 Alessandro Forneris (23); 3 Roberto Pellè (18); 4 Stefano Martinelli (15); 5 Sebastian Dallapiccola (12); 6 Massimiliano Milivinti (10); 7 Cristian Mantoet (9); 8 Gianandrea Ghirardi (8); 9 Samuele Santero (7); 10 Stefano Bianchi (6); 11 Lorenzo Olivieri (5); 12 Filippo Gelsomino (4); 13 Stefano Vitali (3); 14 Alice Poggio (2); 15 Giorgio Fichera (0) - RACING START 1.0 BoosterJet – 1 Stefano Martinelli (21); 2 Massimiliano Milivinti (13); 3 Cristian Mantoet (10); 4 Stefano Bianchi (6); 5 Lorenzo Olivieri (4); 6 Stefano Vitali (3); 7 Alice Poggio (2).

Calendario 2023 Suzuki Rally Cup

9-11 marzo - 46° Rally Ciocco | 13-15 aprile - 69° Rally del Piemonte | 11-13 maggio - 107° Targa Florio | 20-22 luglio - 36° Rally Lana; 7-9 settembre - 46° Rally MilleMiglia; 28-30 settembre - 70° Rally Sanremo; 1-2 dicembre - Rally Monza (Coeff. 1,5)