TCR SIM Racing: presenti Morbidelli e l'Alfa Romeo di Ceccon

Ci sono anche Kevin Ceccon e Gianni Morbidelli nella entry list dei piloti reali che prenderanno parte alle gare virtuali del campionato TCR Europe SIM Racing.

In 25 hanno aderito all'iniziativa lanciata dalla TCR Europe Series, che vedrà i concorrenti in azione già questo sabato a Spa-Francorchamps, dove avrebbe dovuto cominciare la stagione 2020 del campionato turismo europeo, rimandata a settembre causa pandemia di Coronavirus.

Ceccon sugli schermi apparirà con l'Alfa Romeo Giulietta della Romeo Ferraris, auto che l'ha visto protagonista fino alla passata annata nel FIA WTCR, mentre Morbidelli salirà a bordo della Volkswagen Golf GTI della WestCoast Racing.

Fra i nomi importanti c'è anche quello del Campione TCR europeo del 2018, Mikel Azcona, portacolori di Cupra, con il marchio spagnolo che per ora viene rappresentato dalla "vecchia" León TCR in attesa di avere pronta la versione nuova, ossia la León Competición TCR.

Non mancherà il carismatico olandese Tom Coronel (Honda), così come il suo connazionale Niels Langeveld (Audi), un quintetto di piloti Peugeot, le Hyundai di BRC e Target Competition e la Renault fra le otto Case presenti all'evento organizzato in collaborazione con DrivingItalia.net.

Come già annunciato nelle scorse settimane, i piloti gareggeranno coi loro simulatori affrontando una sessione di Qualifica da 20' e due gare da 8 giri ciascuna, con la griglia della seconda che verrà determinata dalla Top12 della prima invertita. I punteggi assegnati saranno gli stessi della realtà, quindi da 10 ad 1 per la Top10 di Qualifica e da 40 ad 1 per i primi 15 delle gare.

L'appuntamento è per le 19;00 di sabato 2 maggio in diretta sulle pagine TCR dei social Facebook e Youtube, TCR TV e differita su Twitch.

TCR Europe SIM Racing – entry list

7 - Aurélien Comte (FRA), DG Sport Compétition, Peugeot 308 TCR

8 - Nicolas Baert (BEL), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

10 - Viktor Davidovski (MKD), PSS Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR

14 - Niels Langeveld (NED), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

16 - Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

17 - Martin Ryba (SVK), Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR

19 - Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai i30 N TCR

20 - Teddy Clairet (FRA), Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR

21 - Jimmy Clairet (FRA), Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR

23 - Tamás Tenke (HUN), Tenke Motorsport, CUPRA TCR

24 - Julien Briché (FRA), JSB Compétition, Peugeot 308 TCR

26 - Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai i30 N TCR

31 - Tom Coronel (NED), Tom Coronel EatMyDust, Honda Civic Type R FK7 TCR

33 - José Manuel Sapag (ARG), Target Competition, Hyundai i30 N TCR

38 - Lewis Kent (GBR), Essex & Kent Motorsport, Hyundai i30 N TCR

45 - Gianni Morbidelli (ITA), WestCoast Racing, Volkswagen Golf GTI TCR

55 - Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport, CUPRA TCR

62 - Jack Young (GBR), Vuković Motorsport, Renault Mégane RS TCR

65 - Kevin Ceccon (ITA), Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulietta Veloce

70 - Mat’o Homola (SVK), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR

77 - Andrej Studenić (SVK), Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR

81 - Stéphane Ventaja (FRA), Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR

96 - Abdulla Ali Al-Khelaifi (QAT), QMMF Racing, CUPRA TCR

99 - Dániel Nagy (HUN), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR

996 - Mikel Azcona (ESP), PCR Sport, CUPRA TCR