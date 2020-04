TCR Europe: Spa spostata a luglio, salta l'Austria, Monza c'è

Inevitabilmente, anche la TCR Europe Series ha dovuto rivedere i propri piani per quanto riguarda il calendario 2020, data l'emergenza dovuta alla pandemia di Coronavirus.

Il campionato turismo europeo era in procinto di cominciare, ma chiaramente si è reso necessiario uno spostamento della data iniziale di Spa-Francorchamps; sulle Ardenne, che per altro avrebbero ospitato anche la gara endurance Spa500, non si andrà più ad inizio maggio, ma il weekend del 24-25 luglio in supporto alla celebre 24h.

Salta l'appuntamento del Red Bull Ring, in Austra, che doveva tenersi a maggio, per cui la lista degli eventi sarà di sei date anziché sette, con partenza da Oschersleben, in Germania, il 26-28 giugno e successivo round al Paul Ricard il 17-19 luglio, seguito come detto da Spa.

Non ci sono variazioni, invece, per le corse a seguire, ossia Zolder, Monza e Barcellona, che mantengono per il momento le loro caselline a settembre (Belgio e Italia) e ottobre (Spagna).

"Abbiamo tardato nel dare l'annuncio del calendario perché volevamo valutare tutte le opzioni in modo da avere gli eventi raggruppati in quello che per noi può essere un periodo sicuro - ha detto il promoter Paulo Ferreira - Tuttavia, continuiamo a monitorare la situazione e siamo pronti a reagire velocemente nel caso in cui servissero ulteriori accorgimenti, con la speranza di garantire ai nostri partecipanti il giusto tempo per prepararsi".

"Le circostanze attuali ci hanno costretto a saltare l'appuntamento del Red Bull Ring per via dell'impatto economico che ha il problema del Coronavirus; si è deciso di accorciare anche il calendario a sei eventi, ma ci siamo impegnati al massimo per mantenere un buon numero di gare in un periodo che riteniamo possa andare bene dal punto di vista della sicurezza e delle preoccupazioni di contagio. La famiglia del TCR Europe, team e promoter lavoreranno assieme in questo momento difficile tenendo a mente che sicurezza e salute di tutti i coinvolti sono la priorità".

TCR Europe - Calendario 2020 aggiornato

26-28 giugno, Oschersleben (Germania)

17-19 luglio, Paul Ricard (Francia)

24-25 luglio, Spa-Francorchamps (Belgio)

11-13 settembre, Zolder (Belgio)

25-27 settembre, Monza (Italia)

9-11 ottobre, Barcellona (Spagna)