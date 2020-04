TCR SIM Racing: il TCR Europe virtuale ha bonus per quello reale!

La TCR Europe Series ha lanciato una novità importante per quanto riguarda la stagione 2020. Non si tratta del calendario rivisto, che come specificato nella giornata di ieri vedrà la serie partire più avanti e non da Spa-Francorchamps, spostata da inizio maggio a luglio, ma di un campionato virtuale che andrà a toccare anche quello reale.

Come funziona questa SIM Racing Series? Per ora sappiamo che i piloti veri che vi parteciperanno si riuniranno davanti alle proprie consolle sabato 2 maggio per guidare le rispettive vetture TCR e-sport proprio sul tracciato belga delle Ardenne, con posti riservati a loro fino ad un massimo di 22 iscritti.

Questa iniziativa è stata messa in piedi in collaborazione con DrivingItalia.net e il calendario sarà di sette eventi totali, ma la cosa più importante è che i risultati determineranno dei bonus (in fase di studio) da poter sfruttare realmente non appena partirà il TCR Europe vero e proprio.

“Stiamo valutando due o tre opzioni e nei prossimi giorni riveleremo i dettagli e la struttura della serie - ha detto Paulo Ferreira, promoter del TCR Europe - Non vogliamo influenzare il risultato del campionato reale, ma siamo convinti che sia giusto dare un premio a chi vince le gare virtuali".

TCR Europe SIM Racing Photo by: TCR media

Tutto ciò va ad unirsi ad un'altra idea lanciata dal capo di WSC Ltd., Marcello Lotti, che dopo aver fatto partire il campionato TCR nel 2015 ora vuole dare il via anche a quello delle relative SIM Racing per le sue serie che sono attualmente presenti in tutto il mondo.

"Le misure di emergenza adottate per via del Coronavirus stanno interessando eventi sportivi in tutto il mondo e hanno costretto i nostri promoter a rivedere i loro programmi, cancellando o rimandando eventi che avrebbero dovuto avvenire nella prima metà dell'anno - ha dichiarato Lotti - Al fine di mantenere impegnati sia i piloti che i fan fino a quando non sarà possibile tornare nuovamente in pista, il passo logico è stato quello di organizzare eventi di e-sport".

"Abbiamo quindi deciso di lanciare il programma ufficiale TCR SIM Racing, l'unico che presenterà tutte le auto omologate TCR. Attualmente stiamo negoziando con i promoter interessati per estendere il nostro accordo alle corse virtuali. La diffusione del COVID-19 sta influenzando la vita e le attività di tutti noi. Dobbiamo mantenere le distanze per rimanere al sicuro, quindi TCR SIM Racing servirà a mantenere unita la comunità TCR durante questi periodi di separazione sociale. Per il momento, corriamo a casa!"