IGTC | Gulf 12h: iscritti e orari, c'è anche il ciclista Boonen

Carica lettore audio

Saranno 34 le vetture presenti alla 12h del Golfo, ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge che si terrà il prossimo fine settimana.

A Yas Marina si disputerà la gara conclusiva del 2022 e diversi marchi hanno scelto di mandare negli Emirati Arabi i loro migliori equipaggi.

Il 9-11 dicembre vedremo 30 auto GT3 in lizza per il successo assoluto e i trofei sopracitati, alle quali si aggiungono anche 4 Porsche in versione 992 della categoria GT Cup.

La Mercedes si è aggiudicata in anticipo il successo con la vittoria alla 8h di Indianapolis di ottobre, ma si presenterà con le AMG GT3 di Raffaelle Marciello/Daniel Juncadella/Jules Gounon e Maro Engel/Maximilian Goetz/Lucas Auer seguite con supporto ufficiale dalla GruppeM Racing, alle quali si aggiungono gli esemplari di Al Manar Racing by GetSpeed, SPS automotive performance, 2 Seas Motorsort, SunEnergy1 by SPS, MP Racing e RAM Racing.

#77 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing, Mercedes-AMG GT3: Daniel Morad, Raffaele Marciello, Daniel Juncadella Photo by: SRO

Ben nove sono invece le Ferrari, con le 488 che puntano ad incrementare il numero di successi di questo fantastico modello, dal prossimo anno sostituito dalla nuovissima 296 GT3.

Già annunciata quella privata di AF Corse-MDK Motorsports del duo danese Jan e Kevin Magnussen (assieme a Mark Kvamme), fari puntati ovviamente su quelle di AF/Francorchamps Motors nelle mani delle stelle Antonio Fuoco/James Calado/Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen.

La squadra piacentina ha poi iscritto altre tre macchine, con il Cavallino Rampante rappresentato pure da Kessel Racing con due mezzi e Team Baron Motorsport Middle East.

Audi Sport darà sostegno in veste ufficiale a Tresor e Saintéloc Racing, con le R8 LMS che saranno quattro in totale in pista.

Poker anche per la Porsche con le 911 GT3-R di Herberth Motorsport, EBM Giga Racing e Saalocin Racing; su quest'ultima auto è curioso notare che ci sarà l'ex-ciclista belga Tom Boonen a condividere il volante con Stephane Kox, Peter Kox e Nico Pronk.

Infine la griglia verrà completata dalla BMW M4 della Century Motorsport e dalle McLaren di Garage 59 (due 720S) e Inception Racing. Chi è iscritto come concorrente dell'IGTC avrà sul parabrezza l'insegna del campionato, mentre gli altri riporteranno quella tradizionale della Gulf 12h.

#43 MDK Motorsports AF Corse, Ferrari 488 GT3: Jan Magnussen, Kevin Magnussen, Mark Kvamme Photo by: SRO

IL PROGRAMMA

Quest'anno si comincia a girare dal venerdì con tre sessioni di test che copriranno l'intera giornata, ma è dal sabato che si fa sul serio con le due Prove Libere che serviranno a preparare le Qualifiche del pomeriggio, suddivise in manche da 15' per pilota.

La partenza della 12h del Golfo edizione 2022 avverrà domenica mattina quando in Italia saranno le ore 7;00. Tenendo conto delle tre ore di fuso orario che ci separano da Abu Dhabi, vediamo qual è il programma completo del fine settimana.

Venerdì 9 dicembre

9;15-10;00: Test 1 (45m)

11;40-12;25: Test 2 (45m)

12;40-14;10: Test 3 (90m)

16;00-18;00: Test 4 (120m)

Sabato 10 dicembre

7;30-9;30: Prove Libere 1 (120m)

12;15-13;15: Prove Libere 2 (60m)

14;15-14;30: Qualifiche Pilota 1 (15m)

14;40-14;55: Qualifiche Pilota 2 (15m)

15;05-15;20: Qualifiche Pilota 3 (15m)

15;30-15;45: Qualifiche Pilota 4 (15m)

Domenica 11 dicembre

7;00-19;00: Gara (12 ore)

GULF 12H - ENTRY LIST 2022

CLASSE TEAM AUTO PILOTI GT3 Pro Audi Sport Team Sainteloc Audi R8 LMS evo II GT3 Christopher Haase – Patric Niederhauser -Erwan Bastard GT3 Pro Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 Simon Gachet – Lucas Legeret – Gilles Magnus GT3 Pro Audi Sport Team Tresor Audi R8 LMS evo II GT3 Mattia Drudi – Ricardo Feller – Kelvin Van der Linde GT3 Pro AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari 488 GT3 Antonio Fuoco – James Calado – Alessandro Pier Guidi GT3 Pro AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari 488 GT3 Davide Rigon – Alessio Rovera – Nicklas Nielsen GT3 Pro AF Corse – MDK Motorsports Ferrari 488 GT3 Kevin Magnussen – Jan Magnussen – Mark Kvamme GT3 Pro Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes-AMG GT3 Luca Stolz – Al Faisal Al Zubair – Fabian Schiller GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Raffaelle Marciello – Daniel Juncadella – Jules Gounon GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Maro Engel – Maximilian Goetz – Lucas Auer GT3 ProAm Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Alex Arkin Aka – Finlay Hutchison – Pietro Delli Guanti GT3 ProAm Century Motorsport BMW M4 GT3 Daniel Harper – Eduardo Coseteng – Darren Leung GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 488 GT3 David C. Fumanelli – Axcil Jefferies – Giorgio Roda – Murat Cuhadaroglu GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720S GT3 Marvin Kirchhoefer – Roald Goethe – Alexander West GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720S GT3 Edward M. T. Cheever – Chris Froggatt – Jonathan Hui – Kevin Tse GT3 ProAm Inception Racing McLaren 720S GT3 Ben Barnicoat – Ollie Millroy – Brendan Iribe GT3 ProAm 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 Martin Kodric – Isa Al Khalifa – Hunter Abbott GT3 ProAm 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 Lewis Williamson – Aaron Walker – James Cottingham GT3 ProAm SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3 Dominik Baumann – Martin Berry – Valentin Pierburg GT3 ProAm SunEnergy1 by SPS Mercedes-AMG GT3 Philip Ellis – Kenny Habul – Martin Konrad GT3 ProAm Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) Klaus Bachler – Alfred Renauer – Daniel Allemann GT3 ProAm Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) Robert Renauer – Patrick Kolb – Ralf Bohn GT3 ProAm Saalocin Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) Stephane Kox – Peter Kox – Nico Pronk – Tom Boonen GT3 Am AF Corse AF Corse Giorgio Sernagiotto – Alessandro Cozzi – Tani Hanna – Gabriele Lancieri GT3 Am AF Corse AF Corse Jamie Stanley – Alex Fox – Laurent De Meeus – Stefano Costantini GT3 Am AF Corse AF Corse Louis Prette – Philippe Prette – Jean Claude Saada – Conrad Grunewald GT3 Am Kessel Racing AF Corse Niccolò Schirò – Nicolò Rosi – Marco Pulcini – Emanuele M. Tabacchi GT3 Am Team Baron Motorsport Middle East AF Corse Daniele di Amato – Ernst Kirchmayr – Axel Sartingen – Matus Vyboh GT3 Am MP Racing Mercedes-AMG GT3 Thomas Gostner – Manuela Gostner – Corinna Gostner – David Gostner GT3 Am RAM Racing Mercedes-AMG GT3 Mikael Grenier – Ian Loggie – Morgan Tillbrook GT3 Am EBM Giga Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) Brenton Grove – Adrian Henry D’Silva – Stephen Grove – Carlos Rivas GT Cup Centri Porsche Ticino Porsche 992 Alex Fontana – Ashish Patel – Ivan Jacoma GT Cup Duel Racing by Toro Verde Porsche 992 Ramzi Moutran – Sami Moutran – Nabil Moutran GT Cup Duel Racing by Toro Verde Porsche 992 David Fairbrother – Nigel Armstrong – Steven Liquorish – James Townsend GT Cup Racevent Porsche 992 Marco Cassarà – Davide Scannicchio – Johannes Zelger – Pablo Biolghini