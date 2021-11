WTCR | Ecco il Compensation Weight per Adria

Lynk & Co ed Audi avranno una riduzione di 10kg come Compensation Weight per l'appuntamento del FIA WTCR che si terrà all'Adria International Raceway nel fine settimana.

Sulla pista veneta, le 03 TCR della Cyan caricheranno a bordo solamente 10kg anziché 20kg come accaduto nell'ultimo round disputato in Francia, mentre le RS 3 LMS della Comtoyou Racing non avranno alcuna zavorra aggiuntiva.

Le due vetture saranno anche quelle più leggere in azione, dato che per tutti gli altri non ci sono modifiche in base alla media delle migliori prestazioni ottenute nelle ultime due tappe della massima serie turismo.

Ciò significa che le Cupra Leon Competición continueranno con 40kg in più, le Honda Civic Type R della JAS Motorsport con +50kg e le Hyundai Elantra N TCR di BRC/Team Engstler con +60kg.

A questi vanno chiaramente aggiunti i pesi previsti dal Balance of Performance, che sono 20kg ulteriori per le Honda, 10kg per le Hyundai e 50kg per le Lynk & Co.

Facendo la somma di tutto, le Audi si ritroveranno sul loro peso minimo di 1265kg, le Cupra a 1305kg, Lynk & Co 03 a 1325kg, Honda e Hyundai a 1335kg.