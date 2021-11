WEC | nuovo BoP per le Ferrari, restituita parte della potenza

Le Ferrari si sono viste restituire parte della potenza per la 8h del Bahrain, ultimo round del FIA World Endurance Championship che si svolgerà questo fine settimana.

Dopo le aspre polemiche sul Balance of Performance assegnato da FIA e ACO per la 6h disputata a Sakhir sabato scorso, c'è stato un parziale passo indietro da parte degli organizzatori nei confronti delle 488 GTE Evo.

Qualche giorno fa, le Porsche avevano dominato in lungo e in largo in Classe LMGTE Pro contro le vetture del Cavallino Rampante, che anche in Am avevano sofferto terribilmente senza mai potersi giocare il primato in gara.

Per la 8 Ore conclusiva della stagione 2021, le auto di Maranello hanno ricevuto un incremento di 0.04 Bar nella potenza del turbo e due litri in più di capacità del serbatoio.

La cosa che aveva fatto storcere il naso a tutti era che, rispetto a quanto dice il regolamento sulle variazioni generali della potenza (da tenere nei 10kW/13,6CV in più o in meno), per la 6 Ore le Ferrari erano state private di circa 25CV, che ora sono stati ridati praticamente a metà.

Fra l'altro le norme dicono anche che, una volta stabilito il BoP, solo a Le Mans lo si può modificare in corso d'opera, oppure salvo decisioni straordinarie prese dai Commissari Sportivi.

Ciò non significa quindi che le Ferrari di AF Corse saranno nuovamente in grado di giocarsela con le Porsche in LMGTE Pro, e che quelle di AF Corse, Iron Lynx, Cetilar Racing e Kessel/CarGuy Racing potranno fare altrettanto con le Aston Martin e le altre 911 in Am.

Da oggi pomeriggio si ricomincia a girare e dai primi risultati delle Prove Libere 1 (in programma dalle 15;30 alle 17;00 italiane) se ne saprà di più sui possibili valori in campo.

BoP FERRARI LMGTE Pro

Peso minimo: 1.255kg

Pressione Turbo: 1.10-1.77 bar (+0.04)

Lambda minima: 1.10

Serbatoio: 91 litri (+2)

BoP FERRARI LMGTE Am

Peso minimo: 1.270kg

Pressione Turbo: 1.06-1.73 bar (+0,04)

Lambda minima: 1.10

Serbatoio: 88 litri (+2)

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro: James Calado, Alessandro Pier Guidi Photo by: JEP / Motorsport Images