SSP, Barcellona: Krummenacher vince una folle Gara 1 umida

Il round di Barcellona del mondiale Supersport regala colpi di scena e penalità, e Gara 1 potrebbe essere una replica della manche vista lo scorso anno proprio su questa pista. Dopo un giorno e mezzo di sole pieno, allo scattare del semaforo di Gara 1 alcune gocce di pioggia hanno iniziato a bagnare la pista, cambiando tutte le carte in tavola e rovinando i piani di team e piloti. In questa gara folle ha la meglio Randy Krummenacher, che regala al team CM Racing la prima vittoria in stagione.

Lo svizzero, in sostituzione dell’infortunato Luca Bernardi, vola nella prima manche e ritrova il successo dopo Misano 2019, riuscendo a far valere la propria esperienza con la pioggia caduta nei primi giri ma che si è poi interrotta, permettendo alla pista di asciugarsi. Krummenacher trionfa con ben 16 secondi di vantaggio su Manuel Gonzalez, secondo in volata dopo un grande duello con Raffaele De Rosa. I due sono stati impegnati nella lotta per il podio insieme a Steven Odendaal, che però deve cedere le posizioni per una penalità. Il pilota partenopeo al traguardo si accoda allo spagnolo del team ParkinGo e i due sono separati solamente da 47 millesimi.

Occasione sprecata per Steven Odendaal: in assenza di Dominique Aegerter, impegnato questo fine settimana a Misano con la MotoE, il sudafricano era chiamato a una gara che potesse permettergli di rosicchiare punti preziosi, ma archivia Gara 1 con 54 lunghezze di distacco dallo svizzero. Il pilota del team Evan Bros, secondo per gran parte dei giri, incappa in una penalità per aver effettuato una sosta troppo rapida al momento del cambio moto durante la pioggia. Odendaal pass così sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione, ma deve scontare i 25 secondi di penalità inflitta dalla Direzione Gara e retrocede fino all’ottavo posto finale.

Can Oncu è così quarto al traguardo, dopo una gara molto aggressiva e ricca di lotte con i propri rivali. Il turco precede Philipp Oettl, anche lui penalizzato e quindi quinto. Alle spalle del tedesco troviamo Loic Arbel, grande sorpresa di questa Gara 1. Il francese è autore di un grande azzardo e non si ferma a cambiare le gomme. La scelta si rivela giusta e chiude la gara in sesta posizione. Hannes Soomer è settimo davanti a Odendaal, mentre chiudono la top 10 Peter Sebestyen e Glenn van Straalen, nono e decimo rispettivamente.

Così gli altri italiani: Federico Caricasulo è solo 18esimo, mentre Michel Fabrizio è 21esimo ma detentore del giro più veloce della gara. Leonardo Taccini e Federico Fuligni sono 23esimo e 25esimo rispettivamente, con Matteo Patacca 28esimo e Kevin Manfredi 30esimo. Gara da dimenticare per Luigi Montella, ritirato.