SSP, Aragon: Superpole di Locatelli, quarto Cluzel

Motorland Aragon è teatro del quarto round della stagione Supersport ed anche questa pista sembra terreno di conquista di Andrea Locatelli, che conquista una splendida Superpole in qualifica e si candida come il favorito assoluto per le due gare in programma questo fine settimana.

Il pilota del team Bardahl Evan Bros ferma il cronometro sull’1’53”205 ed infligge un gap di ben tre decimi sul primo degli inseguitori, Philipp Oettl. Sarà il tedesco della Kawasaki a scattare dalla seconda casella e beffa così Lucas Mahias, che agguanta la prima fila con il terzo tempo. Il francese paga ben più di mezzo secondo dal poleman e rivale in classifica.

Apre la seconda fila Jules Cluzel, decisamente meno efficace dell’avversario in campionato e ‘solo’ quarto. 760 sono i millesimi che separano il transalpino del team GMT94 da Locatelli, dominatore assoluto della sessione. Alle spalle di Cluzel troviamo Hannes Soomer, quinto, mentre chiude la seconda fila Raffaele De Rosa. Il pilota napoletano non riesce a trovare un gran giro ed è sesto, a ben nove decimi dal connazionale in pole.

Isaac Vinales è settimo al termine della sessione di qualifica e precede Steven Odendaal, ottavo. Chiudono la top 10 Peter Sebestyen e Manuel Gonzalez, nono e decimo rispettivamente. Fatica molto Corentin Perolari, che non riesce ad essere davanti e non va oltre l’undicesimo tempo finale. Per il francese la gara sarà in salita se non vuole perdere troppo terreno dai primi. Il pilota Yamaha precede Can Oncu, dodicesimo e protagonista di un incidente con Stefano Valtulini nelle prime fasi di sessione. Un contatto tra i due porta l’italiano a scivolare e perdere l’opportunità di proseguire la qualifica, così scatterà dal fondo.

Difficoltà anche per gli altri italiani: Federico Fuligni è 14esimo, mentre Luigi Montella è 23esimo. Axel Bassani partirà dalla 16esima casella, dopo una caduta avvenuta nelle fasi finali che gli ha impedito di migliorarsi.