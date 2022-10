SBK | Villicum: Toprak piega Bautista nella Superpole Race

Carica lettore audio

Toprak Razgatlioglu non sbaglia due volte: dopo l’errore di Gara 1, a San Juan El Villicum il campione del mondo in carica trova il riscatto in Superpole Race e si prende la prima vittoria del weekend. Il pilota Yamaha non si fa scrupoli e piega Alvaro Bautista dopo un acceso duello, andando così a ridurre il distacco in classifica, che diventa di 77 punti.

Ottimo lo spunto del turco in partenza, che mantiene la prima posizione e la cede solo per un paio di curve allo spagnolo, ma per poi tenere la testa fino alla bandiera a scacchi. È un Razgatlioglu rinvigorito quello che si vede a San Juan nella domenica mattina argentina, ma il pilota Ducati non è da meno e non si tira indietro quando c’è da battagliare. I due ingaggiano una lotta senza sconti che tiene con il fiato sospeso e che nelle prime fasi di gara vede protagonista anche Jonathan Rea.

Il pilota Kawasaki è ancora a caccia del primo successo dopo il digiuno che dura da Gara 2 all’Estoril e sembrava che la Superpole Race fosse la buona occasione. Nella battaglia con gli altri contendenti al titolo però, il nordirlandese sbaglia e deve cedere ben due posizioni andando largo e dovendo ricostruire la sua gara. Al traguardo si accontenta del terzo gradino del podio, risultato che lo vede perdere terreno in classifica. Occasione sprecata per Rea, che durante tutti i 10 giri si era dimostrato molto rapido e firma anche il giro veloce della gara in 1’32”277.

Buona la risalita di Michael Ruben Rinaldi, autore di una prestazione opaca nel sabato ma molto più efficace in questa domenica mattina argentina. Il romagnolo porta l’altra Ducati Aruba ai piedi del podio e conquista una buonissima quarta posizione davanti a un altrettanto ottimo Iker Lecuona. Lo spagnolo, debuttante in SBK, è al suo primo weekend sulla pista di San Juan e sembra però trovarsi a proprio agio. Nelle fasi finali in lotta per le posizioni del podio, è sesto al traguardo alle spalle di Alex Lowes, quinto con l’altra Kawasaki.

Il migliore dei piloti indipendenti è anche oggi Axel Bassani, che non replica lo stratosferico risultato di ieri ma chiude la gara sprint in settima posizione, restando davanti alla Honda di Xavi Vierge, migliorato rispetto a Gara 1 e ottavo alla bandiera a scacchi. Chiudono la top 10 Loris Baz, nono, e Andrea Locatelli, decimo. Il francese è il primo dei piloti BMW, mentre la coppia ufficiale è attardata: Michael van der Mark e Scott Redding sono 11° e 14° rispettivamente.