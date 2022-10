SBK | Villicum: Bautista vince Gara 2 e consolida il primato

Carica lettore audio

La lotta mondiale sta ormai diventando sempre più un duello in Superbike: Alvaro Bautista si conferma saldamente al comando della classifica, ma l’unico inseguitore che ora sembra impensierirlo è Toprak Razgatlioglu. I due hanno fatto la differenza in Gara 2, andando a lottare per la vittoria e staccando tutti gli altri. Ad avere la meglio è stato poi il pilota Ducati, che ha consolidato il primato dopo aver piegato il turco.

Bautista firma il suo 14° successo stagionale dominando Gara 2, dando lo strappo decisivo nella seconda metà di gara e passando sulla linea del traguardo con oltre 3 secondi di vantaggio sul campione del mondo in carica, relegato in seconda posizione dopo aver provato a tenere un ritmo impossibile. Ancora una volta nella domenica argentina sono i due a prevalere su tutti gli altri, mentre Jonathan Rea è sempre più lontano dai sogni iridati.

Il sei volte campione del mondo sale sul terzo gradino del podio, ma anche in Gara 2 commette un errore quando è in lotta per le posizioni di vertice che lo costringe a una rimonta dalla sesta piazza. Grande rammarico per il pilota Kawasaki, che lascia l’Argentina ancora a digiuno di vittorie e con le speranze mondiali sempre più ridotte.

Resta ai piedi del podio Alex Lowes, molto efficace nelle prime fasi di gara ma quarto al traguardo dopo essersi arreso allo strapotere dei primi due e del compagno di squadra, da cui ha subìto il sorpasso in modo quasi remissivo nelle ultime tornate. Fa il gambero anche Michael Ruben Rinaldi, autore di una partenza incredibile e di primi giri spettacolari che lo hanno portato al comando. Il romagnolo del team Aruba però non va oltre la quinta posizione finale, conquistata nel finale dopo un duello con le due Honda, a cui ha dato uno strappo all’ultimo giro.

Conquista la top 10 la Casa del’ala dorata, che vede Xavi Vierge davanti a Iker Lecuona. I due rookie si difendono su una pista nuova per entrambi e lottano con Rinaldi per la top 5, salvo poi finire quinto e sesto rispettivamente. I due precedono Andrea Locatelli, che in gara rimonta tre posizioni e riesce a entrare fra i primi 10, concludendo il suo weekend con un ottavo posto. A chiudere la top 10 troviamo le due BMW ufficiali di Scott Redding e Michael van der Mark, nono e decimo rispettivamente.

Curioso che nelle prime dieci posizioni non ci sia nemmeno un pilota indipendente: il primo di questi è a sorpresa Eugene Laverty, 11° al traguardo subito alle spalle dei due portacolori ufficiali della Casa di Monaco di Baviera. Segue Garrett Gerloff, 12°, mentre i più favoriti Loris Baz e Axel Bassani incappano in una Gara 2 complicata. Il francese scivola dopo un contatto con il pilota Motocorsa e riprende la via della pista per tagliare il traguardo in 14esima posizione. La Direzione Gara penalizza Bassani con un Long Lap Penalty, ma l’italiano non lo effettua, rimediando un ride through e chiudendo la sua domenica in fondo al gruppo.