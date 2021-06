SBK, test Navarra: Razgatlioglu leader del Day 2

La pista di Navarra si tinge di blu in questi due giorni di test del mondiale Superbike: se ieri è stato Garrett Gerloff a conquistare il miglior crono, nella seconda e ultima giornata è Toprak Razgatlioglu a comandare la classifica dei tempi, ristabilendo le gerarchie in Casa Yamaha. Il turco, con molto vento e con la pista ancora umida dopo la pioggia caduta ieri, si è imposto sul compagno di marca che ieri aveva chiuso al comando prima che la pioggia scombinasse i piani.

Razgatlioglu ha messo a segno ben 64 giri, lavorando molto anche sul passo gara, in modo da arrivare pronto al round di Navarra, in programma dal 20 al 22 agosto. Il turco del team ufficiale ha staccato di soli 48 millesimi il compagno di marca e leader del Day 1 Gerloff. Doppietta R1 anche nel secondo giorno dunque, con Jonathan Rea che si avvicina e chiude in terza posizione.

Il pilota Kawasaki si ferma a 93 millesimi dal diretto rivale in campionato e leader della seconda giornata, ma chiaramente non cercava il tempo. Rea, nei sui 44 giri, si è infatti concentrato sul setup di base della moto, un lavoro che è finalizzato al round di agosto. Il campione del mondo in carica si infila in terza posizione rompendo l’egemonia Yamaha, che oggi vede Andrea Locatelli in quarta posizione.

Giornata fruttifera per il rookie, che pian piano si avvicina al gruppo di testa e paga un ritardo dal compagno di squadra di 174 millesimi. Il campione Supersport in carica è scivolato nella sessione mattutina, per poi tornare in pista e portarsi addirittura in seconda posizione, chiudendo poi la giornata con il quarto tempo. Yamaha sembra fare la differenza su questa pista, con ben tre moto nelle prime quattro posizioni.

In quinta piazza e con un distacco ben più importante c’è Alex Lowes. L’altro pilota Kawasaki ha avuto una giornata complicata, caratterizzata da tre cadute nella mattina, l’ultima delle quali ha costretto i commissari ad esporre bandiera rossa e interrompere la sessione. Nessuna conseguenza fisica per Lowes, che ha perso il controllo della sua ZX-10RR alle Curve 13, 9 e 1 rispettivamente.

Alle spalle del britannico troviamo il plotone BMW, guidato da Michael van der Mark. L’olandese chiude con la sesta posizione dopo una giornata in cui ha proseguito il lavoro portato avanti ieri, mentre Tom Sykes, pur essendo settimo alle spalle del compagno di squadra, è decisamente soddisfatto del lavoro svolto. Jonas Folger archivia i test di Navarra con un bilancio positivo, dopo aver promosso il nuovo telaio provato sulla sua M 1000 RR del team indipendente Bonovo MGM Racing.

In fondo al gruppo si posiziona Niccolò Canepa, chiamato a sostituire Khota Nozane, caduto ieri e infortunatosi alla mano destra, in cui ha riportato una microfrattura al dito medio. Il giapponese è stato dichiarato unfit ed è stato così il tester Yamaha a scendere in pista nella giornata conclusiva. Chi invece non ha partecipato al Day 2 è stata Honda: il duo formato da Alvaro Bautista e Leon Haslam ha deciso di girare solamente nella giornata di ieri, archiviando in anticipo i due giorni di test.

Tempi Day 2, test Navarra

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) 1’36”877, 64 giri Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’36”925, 43 giri Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’36”970, 44 giri Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) 1’37”051, 43 giri Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’37”363, 47 giri Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’37”587, 60 giri Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’37”900, 39 giri Jonas Folger (Bonovo MGM Action) 1’39”030, 9 giri Niccolò Canepa (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’40”760, 32 giri