SBK, test Navarra: Gerloff firma il miglior crono nel Day 1

La Superbike è ferma per due settimana in attesa di volare in Gran Bretagna per il round di Donington, ma i team non si concedono pause. Kawasaki, Yamaha, Honda e BMW si sono diretti a Navarra, dove oggi e domani effettueranno due giorni di test sul tracciato che fa l’ingresso in calendario da quest’anno.

Per le squadre questo è stato il primo approccio alla pista spagnola, che esordirà in campionato il prossimo agosto con il round di Navarra, ma che ha già visto la presenza dei piloti Ducati durante l’inverno. Proprio i portacolori della Rossa di Borgo Panigale saranno gli unici assenti in questi due giorni di test, avendo già girato prima dell'inizio della stagione.

Ad avere la meglio in questa prima giornata di test è Garrett Gerloff, che ha siglato il miglior tempo nella sessione pomeridiana, poco prima che la pioggia facesse capolino, a un’ora dal termine del Day 1. Con il crono di 1’37”329, il pilota del team GRT ha scalzato dalla prima posizione il suo compagno di marca Toprak Razgatlioglu, secondo a 44 millesimi dopo aver dominato la sessione mattutina. I due piloti hanno completato 74 e 97 giri rispettivamente, molte tornate che sono servite a familiarizzare con il tracciato, su cui non avevano mai girato.

Anche nei test, i due fanno la differenza in Casa Yamaha: Andrea Locatelli infatti resta più attardato al termine della giornata. Il campione Supersport in carica si era issato in seconda posizione, salvo poi chiudere con il settimo tempo, il più rapido degli 85 giri messi a segno. Khota Nozane invece ha chiuso la prima giornata in anticipo a causa di una caduta alla Curva 13 che lo ha costretto a recarsi al centro medico per un check-up. Dopo 25 giri, si assesta in 11esima posizione, in fondo al gruppo.

Il duo di testa Yamaha precede la coppia di piloti Kawasaki, con Alex Lowes che precede Jonathan Rea. I due portacolori della ‘verde’ sono scesi in pista molto più tardi rispetti agli avversari nel turno della mattina, concentrando il loro lavoro nel pomeriggio. Lowes ha completato 63 giri, il più rapido dei quali gli ha consentito di essere terzo, mentre Rea ne ha conclusi 67 chiudendo in quarta posizione.

Alle spalle del campione in carica troviamo Tom Sykes, anche lui per la prima volta a Navarra con la BMW. Il britannico ha lavorato su molti aspetti tecnici della sua M 1000 RR, concentrandosi sul telaio, sul manubrio e sulle pinze per provare a fare quel passo in avanti che ancora stanno cercando in casa BMW. Michael van der Mark resta dietro al compagno di squadra, in ottava posizione e staccato di sei decimi. L’olandese è caduto alla Curva 3, fortunatamente senza conseguenze. In pista abbiamo trovato anche Jonas Folger, che ha contribuito al lavoro di sviluppo per BMW in sella alla M 1000 RR del team indipendente Bonovo MGM Action. Il tedesco chiudei la prima giornata in decima posizione.

Non solo BMW: anche Honda, che in questa fase di stagione sta raccogliendo meno di quanto sperava, coglie l’occasione per conoscere meglio la pista e provare a fare dei passi in avanti. Con Leon Haslam chiude il primo giorno di test in sesta posizione, dopo 80 giri completati. Ne ha fatti nove in meno il suo compagno di squadra Alvaro Bautista, il cui miglior crono delle 71 tornate gli ha consentito di piazzarsi in nona posizione.

Tempi Day 1, test Navarra:

Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’37”329, 74 giri Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) 1’37”373, 97 giri Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’37”521, 63 giri Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’37”642, 67 giri Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’37”967, 85 giri Leon Haslam (Team HRC) 1’38”328, 80 giri Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) 1’38”419, 85 giri Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’38”567, 78 giri Alvaro Bautista (Team HRC) 1’38”574, 71 giri Jonas Folger (Bonovo MGM Action) 1’38”824, 52 giri Kohta Nozane (GRT Yamaha WorldSBK) 1’40”921, 25 giri