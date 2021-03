SBK, Test Misano: Razgatlioglu su Redding nel Day 1

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita due giorni di test nel mondiale Superbike e nella prima delle due giornate è Toprak Razgatlioglu a brillare. Il pilota Yamaha è stato al comando al termine della sessione mattutina, confermandosi il migliore anche nel pomeriggio. Ma questa prima giornata ci ha regalato una battaglia sul filo dei millesimi con Scott Redding, che si è mostrato in ottima forma in questa uscita.

Razgatlioglu ha completato 71 giri, il più rapido dei quali in 1’34”265. Una bandiera rossa nel pomeriggio non ha fermato il gran lavoro del turco, che è andato anche sotto il record di Jonathan Rea. Alle sue spalle troviamo proprio Scott Redding, che paga 213 millesimi dal pilota Yamaha. Nonostante i tempi piuttosto buoni, il britannico si è concentrato più sugli aspetti tecnici della Panigale V4R che porterà in pista nel 2021 per andare a caccia del titolo.

Insieme a Redding abbiamo visto in pista Michael Ruben Rinaldi, che continua l’adattamento alla Ducati ufficiale. Il pilota romagnolo ha concluso la prima giornata a 344 millesimi dalla vetta. Rinaldi può però ritenersi soddisfatti, perché il migliore dei suoi 61 giri totale è andato sotto al record di Rea, così come il suo compagno di squadra e Razgatlioglu. Ancora Ducati in quarta posizione, con Axel Bassani alla sua prima uscita in sella alla Panigale V4R del team Motocorsa Racing. Il pilota italiano, il più giovane della griglia, ha messo a segno 68 giri in totale, pagando però un ritardo più importante dal pilota Yamaha.

Alle spalle del plotone Ducati si piazza Garrett Gerloff, che mette la sua R1 del team GRT davanti alla moto ufficiale di Andrea Locatelli. Lo statunitense sembra essere ripartito con il piede giusto e cerca conferme dopo essersi rivelato la sorpresa del 2020. Il campione del mondo Supersport invece gli resta alle spalle, ma come è noto, il tempo cronometrato non è l’obiettivo principale dei test. Locatelli infatti ha lavorato sull’adattamento alla Superbike, completando 76 giri, il più rapido dei quali in 1’35”605, che lo piazza in sesta posizione.

Inizia un po’ in salita il test per Tito Rabat, che non va oltre il settimo crono con la Ducati del team Barni. Lo spagnolo è il pilota che ha girato più di tutti, inanellando ben 93 giri. Questo a dimostrazione del fatto che Rabat sta lavorando sull’adattamento alla Superbike dopo tanti anni di MotoGP. Ultimo dei piloti Ducati e della classifica dei tempi è Michele Pirro. Il pugliese ha girato oggi sulla Panigale V4R del team Go Eleven in sostituzione di Chaz Davies, che ha dovuto dare forfait per aver contratto il Covid. Pirro ha messo a segno 11 giri, per portare avanti il lavoro della squadra indipendente in attesa del ritorno del gallese.

Ultima delle Kawasaki è invece quella di Lucas Mahias, che debutta quest’anno in Superbike. Il francese ha portato in pista la ZX-10RR del team Puccetti e ha archiviato la prima giornata di test con soddisfazione, dopo i 46 giri completati. Alle sue spalle troviamo Kohta Nozane e Christophe Ponsson, nono e decimo rispettivamente. Il giapponese ha causato la bandiera rossa nel pomeriggio perché la sua moto si è fermata alla Curva 10, ma al termine del primo giorno ha all’attivo ben 57 giri, lo stesso del francese, che si sta abituando alla categoria per il primo anno da titolare.

Non solo Superbike: in pista sono scesi anche il team Bardahl Evan Bros e Puccetti. Phillip Oettl in sella alla Kawasaki precede la Yamaha campione del mondo, che da quest’anno è affidata al rookie Steven Odendaal. Chiude il gruppo Can Oncu con l’altra Kawasaki.

POSIZIONE PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1. Toprak Razgatlioglu PATA Yamaha WorldSBK Team 1’34"265 71 2. Scott Redding Aruba.It Racing – Ducati 1’34"478 77 3. Michael Ruben Rinaldi Aruba.It Racing – Ducati 1’34"609 61 4. Axel Bassani Motocorsa Racing 1’35"076 68 5. Garrett Gerloff GRT Yamaha WorldSBK Team 1’35"264 34 6. Andrea Locatelli PATA Yamaha WorldSBK Team 1’35"605 76 7. Tito Rabat BARNI Racing Team 1’35"680 93 8. Lucas Mahias Kawasaki Puccetti Racing 1’35"849 46 9. Kohta Nozane GRT Yamaha WorldSBK Team 1’36"523 57 10. Christophe Ponsson Gil Motor Sport – Yamaha 1’36"978 57 11. Michele Pirro Team GoEleven 1’37"162 11