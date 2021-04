SBK, Test Aragon, Day 1: Rea vola e precede Crutchlow sulla M1

La prima giornata di test sul circuito di Motorland Aragon si è conclusa nel segno di Jonathan Rea, come prevedibile. Il campione del mondo in carica ha portato la sua Kawasaki davanti a tutti nonostante nella mattinata spagnola le condizioni meteo fossero avverse, con pioggia e temperature basse. Nel pomeriggio però i piloti sono riusciti a scendere in pista per completare qualche giro, il migliore dei quali è stato l’1’49”338 del britannico, come si legge nella tabella dei tempi riportata dai nostri colleghi di GPOne.com

Rea si è messo alle spalle anche Cal Crutchlow, ad Aragon con la MotoGP per un test privato in sella alla Yamaha M1. Il portacolori Kawasaki ha preceduto sulla tabella dei tempi il nuovo collaudatore della Casa di Iwata di 122 millesimi, un divario non troppo ampio ma che mostra la grande efficacia della ZX-10RR nelle mani di Rea, in grado di essere davanti ad un prototipo con la derivata di serie.

Crutchlow si infila così in seconda posizione e precede l’altra Kawasaki di Alex Lowes. L’inglese agguanta il terzo crono, anche lui a poco meno di due decimi dal compagno di squadra. Per Lowes i test di Aragon sono importanti in ottica chilometri, essendo rientrato dopo un infortunio solamente venti giorni fa a Barcellona.

Ad ogni modo Lowes resta davanti al secondo ed ultimo pilota MotoGP impegnato nei due giorni di test: anche Dani Pedrosa era in pista con la KTM, firmando a fine giornata in quarto crono in 1’49”912. Alle spalle dello spagnolo ecco che troviamo il plotone Yamaha, l’unico altro team Superbike ad Aragon. Il primo dei rappresentanti della Casa di Iwata è ancora una volta Garrett Gerloff.

Il pilota del team GRT Yamaha è quinto al termine del primo giorno e prende provvisoriamente la leadership del costruttore, che ancora una volta deve fare a meno di Toprak Razgatlioglu. Il turco infatti, pur essendosi negativizzato dopo aver contratto il Covid-19, non ha preso parte alla due giorni di test e torna in Turchia.

Alle spalle di Gerloff troviamo Andrea Locatelli, portacolori del team ufficiale che paga quasi nove decimi dal compagno di marca e ben due secondi dal leader. Chiudono il gruppo gli altri due piloti Yamaha: Kohta Nozane è settimo con la R1 del team GRT e Christophe Ponsson è ottavo con la moto del team Alstare.

I tempi della prima giornata di test ad Aragon

Jonathan Rea (Kawasaki) 1’49”338 Cal Crutchlow (Yamaha) 1’49”460 Alex Lowes (Kawasaki) 1’49”470 Dani Pedrosa (KTM) 1’49”912 Garrett Gerloff (GRT Yamaha) 1’50”577 Andrea Locatelli (Pata Yamaha) 1’51”550 Kohta Nozane (GRT Yamaha) 1’52”254 Christophe Ponsson (Alstare Yamaha) 1’52”946