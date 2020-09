SBK, Teruel, Superpole: zampata di Rea su Rinaldi

Le tre sessioni di prove libere del round di Teruel hanno visto dominare la Ducati di Michael Ruben Rinaldi, ma nel momento decisivo è Jonathan Rea a sferrare l’attacco. Il campione del mondo in carica conquista la Superpole a Motorland Aragon, la seconda consecutiva, e lo fa beffando proprio il pilota del team Go Eleven, che scatterà dalla seconda casella.

Rinaldi dunque si conferma in ottima forma e paga solamente 245 millesimi dal portacolori Kawasaki. Ma Ducati non sta a guardare e piazza anche la Panigale V4R del team ufficiale in prima fila. Dalla terza casella scatterà infatti Scott Redding, che appare più efficace rispetto al venerdì e si ferma a 250 millesimi dal poleman e rivale in campionato.

Apre la seconda fila Tom Sykes, che risale la china dopo la terza sessione di prove libere e si dimostra estremamente competitivo sul giro secco, tanto da portarsi davanti ai più favoriti in gara. Il pilota BMW precede le due Honda di Alvaro Bautista e Leon Haslam, quinto e sesto rispettivamente. Ancora una volta convincono i due portacolori HRC, che vanno dai quattro decimi al mezzo secondo di ritardo dalla vetta.

Dopo il primo weekend di Aragon complicato ed un avvio di fine settimana in salita, Toprak Razgatlioglu trova un guizzo in qualifica e si porta in settima posizione. Il turco è il primo dei piloti Yamaha e precede il più favorito Chaz Davies, che pur correndo su un tracciato a lui storicamente favorevole, non va oltre l’ottavo crono. Il gallese continua a non essere efficace in Superpole e partirà da centro gruppo, pagando sei decimi da Rea.

Chiudono la top 10 Alex Lowes e Loris Baz, nono e decimo rispettivamente. Il francese precede il compagno di marca Federico Caricasulo, fuori dai primi dieci per due decimi ed 11esimo in griglia. Alle sue spalle troviamo Michael van der Mark, attardato in qualifica e solamente 12esimo. L’olandese si è reso protagonista anche di un’incomprensione con Sylvain Barrier nel finale, con quest’ultimo reo di averlo ostacolato nel suo ultimo giro. Faticano gli altri italiani: Marco Melandri è 17esimo e Matteo Ferrari è 20esimo.