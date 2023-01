SBK | Test Portimao: ultima chiamata prima del via della stagione

Carica lettore audio

Il mondiale Superbike tornerà ad aprire la stagione molto presto, a fine febbraio si vola in Australia per il primo round, ripartendo così dalla tradizione pre-covid che ha sempre contraddistinto le derivate di serie. Prima però è il momento di tornare in pista per gli ultimi test invernali (che precedono quelli ufficiali Dorna a Phillip Island), e moto e team sono in azione martedì e mercoledì sul tracciato di Portimao.

L’Autodromo do Algarve ospita una seconda sessione di test collettivi, dove stavolta vedremo presenti tutti i team protagonisti della stagione 2023. Se a Jerez MIE e Motocorsa erano assenti, a Portimao la griglia sarà completa e avremo un vero e proprio assaggio di quello che sarà il campionato che è sul punto di cominciare.

Come sempre, occhi puntati sui tre che hanno infiammato il 2022: Toprak Razgatlioglu l’ha fatta da padrone sulla pista andalusa, comandando entrambi i giorni ma insidiato sia da Alvaro Bautista che da Jonathan Rea. Si ripropone dunque la battaglia, ma si sa che i test non sono fatti per mostrare i veri valori in campo ma per familiarizzare con le novità e lavorare a più ampio spettro.

Alvaro Bautista si è mostrato molto soddisfatto delle modifiche che Ducati ha apportato sulla sua Panigale V4R, dimostrandolo con ottimi tempi e un buon passo. Il campione del mondo in carica arriva determinato a confermarsi e punterà a proseguire il buon lavoro svolto anche a Portimao. Lo stesso discorso vale per il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, che nel 2023 punta in alto e ha l’obiettivo di lottare con i primi tre.

Attenzione sempre a Jonathan Rea, apparso in ombra nel Day 1 a Jerez, ma autore di un guizzo nel Day 2. Il pluricampione del mondo non ha alcuna intenzione di gettare la spugna e sta lavorando con Kawasaki per tornare in vetta e non essere più inseguitore.

I test però sono sempre molto utili soprattutto per i rookie, che a Jerez hanno ben figurato, in particolare Dominique Aegerter. Lo svizzero si è mostrato molto efficace sul passo gara e sembra già ben adattato alla Superbike. Il due volte campione del mondo della Supersport vuole continuare su questa striscia anche a Portimao, dove poi a ottobre si tornerà per disputare uno dei round della stagione.

Grandi sorrisi anche in casa Barni, dove Danilo Petrucci ha avuto a Jerez il primo confronto con tutti gli altri ed è apparso decisamente ottimista. Sul giro secco ha pagato un distacco di oltre un secondo, ma sul passo si è mostrato molto efficace, nonostante debba ancora familiarizzare bene con la quattro cilindri di Borgo Panigale. Portimao sarà un altro bel banco di prova per il ternano, che ha una gran voglia di continuare a far bene.