SBK | Yamaha svela R1 2023 per fermare le Ducati

La stagione 2023 è ormai alle porte e tutto è pronto, o quasi, per ripartire. Dopo i test di Jerez, il mondiale Superbike si è recato a Portimao per le ultime due giornate di prove che precedono la partenza per l’Australia. Nella cornice dell’Algarve, Yamaha ha svelato quelle che saranno le armi con cui proveranno a tornare sul tetto del mondo nel campionato che sta per iniziare.

Ecco dunque la R1 di Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, line-up confermata anche per il 2023 che andrà a caccia di Alvaro Bautista. Ciò che salta all’occhio immediatamente è il 54 che torna sul cupolino della Yamaha del turco. Toprak è però determinato a ripotarvi il numero 1 che ha indossato nel 2022 e che ha dovuto cedere dopo il round di Mandalika. L’obiettivo di questa stagione è chiaro: rivendicare il titolo.

In termini di livrea non si vedono grandi novità invece: campeggiano il blu e il bianco proprio come lo scorso anno. I classici colori Yamaha sono accompagnati dal rosso di Pata, mentre si aggiunge Prometeon che diventa uno dei main sponsor e dà il nome al team, la cui dicitura completa diventa “Pata Yamaha Prometeon WorldSBK”.

Lorenzo Baldassarri, Andrea Locatelli, Toprak Razgatlıoğlu, Dominique Aegerter, Remy Gardener, piloti Yamaha WorldSBK 1 / 4 Foto di: Yamaha Motor Racing Lorenzo Baldassarri, Andrea Locatelli, Toprak Razgatlıoğlu, Dominique Aegerter, Remy Gardener, Bradley Ray, Yamaha WorldSBK 2 / 4 Foto di: Yamaha MotoGP Lorenzo Baldassarri 3 / 4 Foto di: Yamaha Motor Racing Remy Gardener, Dominique Aegerter 4 / 4 Foto di: Yamaha MotoGP

Il team ufficiale ha svelato la livrea vera e propria, in occasione dell’evento sono stati presentati tutti i piloti che guideranno “l’armata Yamaha” durante la stagione 2023 nel mondiale Superbike. Non solo Pata, c’è anche il team GRT con i due rookies Dominique Aegerter e Remy Gardner. Pronto a dare battaglia è anche Lorenzo Baldassarri, in forza al team GMT94, ma non possiamo dimenticare Bradley Ray che correrà con il team Motoxracing.

Andrea Dosoli, Yamaha Motor Europe Road Racing Manager, afferma: “Per la prima volta, avremo sei piloti contrattualizzati direttamente da Yamaha che rappresenteranno il nostro marchio nel Campionato Mondiale FIM Superbike, quattro dei quali campioni del mondo e un campione nazionale. È una formazione di piloti forte, la più forte che abbiamo schierato da quando siamo tornati nel campionato nel 2016, e le nostre aspettative sono alte in vista della nuova stagione. Con Toprak e Andrea abbiamo due piloti esperti nel campionato, mentre Remy porta con sé un bagaglio di esperienza nella MotoGP”.

“Dominique, Lorenzo e Bradley sono la prova che il nostro programma unico di step-up, in cui i piloti Yamaha che eccellono a livello internazionale e nazionale, hanno l'opportunità di passare al WorldSBK. L'investimento nei nostri piloti è stato accompagnato anche da quello nello sviluppo, con la R1 che è migliorata in aree chiave, come dimostrato dalle prestazioni di tutti i nostri piloti nei recenti test di Jerez. Siamo in una buona posizione per lottare ancora una volta per il titolo mondiale, ma sappiamo che dobbiamo eliminare gli errori che l'anno scorso ci hanno privato di punti importanti e mettere insieme una stagione perfetta. Ringrazio i nostri piloti e auguro loro la migliore fortuna per la prossima stagione”.