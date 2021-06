SBK, Misano: Rea ancora record, sua la Superpole. Redding terzo

Quando è il momento di tirare fuori gli artigli, Jonathan Rea esce fuori: il Cannibale tira fuori un grande giro in Superpole e batte il record della pista di Misano, conquistando così una nuova partenza al palo. Il pilota Kawasaki ferma il cronometro sull'1'33"416 e beffa quelli che fino a poco fa erano i favoriti.

Rea vola in Superpole e si mette alle spalle tutti i rivali, per la 36esima volta. In seconda posizione troviamo Toprak Razgatlioglu, autore di un gran giro nel finale di turno che lo porta in prima fila a soli 99 millesimi. Il turco della Yamaha riesce proprio negli ultimi secondi a beffare Scott Redding, che chiude la prima fila con la terza piazza.

La Superpole di Misano è combattuta e in prima fila troviamo tre costruttori diversi, con Rea e Redding - primo e terzo rispettivamente - separati da 118 millesimi. Michael Ruben Rinaldi invece non trova in guizzo in qualifica e non riesce ad andare oltre il quarto crono dopo aver dominato le FP3. Il romagnolo della Ducati paga 262 millesimi dal poleman.

Chi invece accusa un ritardo più consistente è Tom Sykes, che scatterà dalla seconda fila in quinta posizione. Il britannico è il primo dei piloti BMW ma resta a più di quattro decimi dalla vetta, seguito da Alex Lowes. Non una qualifica entusiasmante per il britannico della Kawasaki, che non riesce ad andare oltre il sesto tempo.

Riesce invece ad agguantare la top 10 Lucas Mahias, che nelle prime fasi di sessione conquista la prima fila virtuale, salvo poi chiudere il turno in settima posizione. Il francese è il primo degli indipendenti e precede un ottimo Axel Bassani, autore di un grande giro che lo porta ancora una volta ad essere fra i primi dieci. L'italiano è ottavo, mentre chiudono la top 10 Alvaro Bautista e Chaz Davies, nono e decimo rispettivamente.

Il gallese del team Go Eleven fatica di più in questo sabato di Misano, così come Honda: lo spagnolo chiude ai margini della top 10, ma Leon Haslam è solo 12esimo, alle spalle di Andrea Locatelli, 11esimo.

Grande assente in questa qualifica è Garrett Gerloff, caduto all'inizio del turno alla Curva 1. Nessuna conseguenza per lo statunitense, che però non riesce ad ottenere un tempo cronometrato. Ad ogni modo il pilota GRT sarà costretto a partire dalla pit lane per scontare la penalità inflitta due settimane fa ad Estoril per l'incidente con Rinaldi.

Assente anche Eugene Laverty, caduto durante la terza sessione di prove libere. Il pilota BMW è stato trasportato al centro medico e ha saltato la sessione di qualifica per svolgere accertamenti medici in attesa di sapere se riuscirà a prendere parte in Gara 1.