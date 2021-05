SBK, Estoril, Libere 1: Razgatlioglu stratosferico comanda su Rea

Pronti, via! Subito dopo il round di Aragon, la Superbike si è recata a Estoril, dove disputa questo weekend il secondo round della stagione. Sotto il sole portoghese è andata in scena la prima sessione di prove libere, che si è conclusa nel segno di Toprak Razgatlioglu, autore di un crono stratosferico nel finale di turno. Il pilota Yamaha fa la differenza sugli inseguitori, primo fra tutti Jonathan Rea, secondo.

Razgatlioglu ferma il cronometro sull’1’36”920, l’unico a scendere sotto il muro del 37. Il turco infligge quasi sei decimi a Rea, secondo con una Kawasaki apparsa più nervosa e meno stabile rispetto alla R1 numero 54. È proprio Toprak a fare la voce grossa difendendo i colori Yamaha e mettendosi alle spalle anche i più favoriti. In terza posizione troviamo l’altra Kawasaki, quella di Alex Lowes che in questa mattinata portoghese conferma il suo ottimo stato di forma pur pagano 684 millesimi dalla vetta.

La prima delle Ducati è quella di Scott Redding, che manda in archivio il primo turno di libere con il quarto tempo. L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati accusa un ritardo di poco più di sette decimi da Razgatlioglu, ma il tempo del turco fa decisamente la differenza in questo momento. Redding è infatti molto vicino al suo diretto rivale in classifica Rea. Chi invece è più attardato è Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo inizia il weekend portoghese in sordina, non riuscendo ad andare oltre il decimo tempo finale e pagando 1.3 secondi di ritardo.

Sorride invece BMW: Eugene Laverty inizia il round dell’Estoril con il piede giusto e porta la sua M1000RR-R in quinta piazza, subito dietro a Redding. L’irlandese è il primo degli indipendenti e primo dei piloti della Casa tedesca. Sembra però che la nuova moto sia nata sotto una buona stella, perché anche Jonas Folger e Tom Sykes agguantano subito la top 10: il tedesco è settimo, mentre il veterano britannico è nono. Ha invece qualche problema in più Michael van der Mark, che non va oltre il 14esimo crono, ma completa solo 4 giri per un problema alla sua moto.

Nelle prime dieci posizioni troviamo ancora una volta Chaz Davies, che con il team Go Eleven sembra rinvigorito e si piazza in sesta piazza, tra i due piloti BMW. Mattinata soddisfacente per gli indipendenti, che si confermano competitivi: anche Garrett Gerloff tira fuori gli artigli e firma l’ottavo crono. L’altra Yamaha ufficiale, quella di Andrea Locatelli, è invece più attardata e il rookie non va oltre il 13esimo tempo.

Inizia in salita il weekend di Honda, che non vede alcun pilota in top 10: Leon Haslam è il primo dei piloti della Casa giapponese ed è solo 12esimo, mentre Alvaro Bautista è 14esimo e protagonista di una caduta alla Curva 7 nel finale di turno, fortunatamente senza conseguenze.