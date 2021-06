SBK: ecco le scelte di Pirelli per il round di Donington

Dopo il sole e il caldo della Romagna, la Superbike si sposta a Donington Park, teatro del quarto round della stagione. In occasione dell’appuntamento in Gran Bretagna, sicuramente Pirelli ha già le idee chiare sui tipi di pneumatici da portare in pista. Dopo un anno di stop, la pista britannica torna in calendario e il fornitore di gomme sicuramente non è impreparato, dato ch ha già esperienza con il BSB.

Proprio gli pneumatici scelti per il mondiale sono gli stessi adottati dal campionato nazionale inglese e dunque per Pirelli si va sul sicuro. In totale, tra mescole da asciutto e da bagnato, porterà 1687 pneumatici, considerando che questo fine settimana sarà in pista solamente la Superbike, senza le classi Supersport e Supersport 300. Le gomme slick saranno esclusivamente di gamma e si avranno cinque soluzioni totali, due anteriori e tre posteriori.

Per quanto riguarda l’anteriore, viene confermata la soluzione SC1 di gamma in mescola morbida che abbiamo già visto a Misano. La seconda opzione sarà la SC2 di gamma, ma stavolta in mescola media. Per il posteriore invece, sono confermate le stesse opzioni del round dell’Emilia Romagna: i piloti avranno a disposizione la morbida SC0 di gamma e la super morbida SCX di gamma. Quest’ultima debutterà quest’anno a Donington che, ricordiamo, lo scorso anno non era presente in calendario.

Oltre alle opzioni da gara, viene confermata da Pirelli la soluzione da qualifica extra soft Y0449, che i piloti hanno già provato e promosso nel corso dei primi tre round di questa stagione. Non solo slick: il fornitore di pneumatici porta anche le soluzioni da bagnato. Per quanto riguarda l’anteriore, i piloti avranno a disposizione la Diablo Rain di gamma e la nuova soluzione in specifica A0593 da bagnato. Questa opzione, rispetto alla SCR1, offre un grip maggiore, in particolare all’ingresso della curva e al massimo angolo di piega.

Pirelli porta specifiche anche per quanto riguarda il posteriore, con la soluzione SCR1 di gamma e soluzione X1251 da bagnato. Questa opzione era stata portata già lo scorso anno a Magny-Cours ed è stata utilizzata dalla maggior parte dei piloti, che hanno trovato un grip maggiore anche sotto l’acqua e con temperature più basse.