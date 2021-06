SBK 2021: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Round di Donington

La Superbike torna dove tutto è iniziato: sulla pista di Donington, 31 anni fa veniva disputata la prima gara del mondiale delle derivate di serie e, dopo un anno di assenza dal calendario, la pista britannica torna per ospitare i piloti e le squadre che continueranno a darsi battaglia.

Jonathan Rea arriva sulla pista di casa da leader del mondiale, con però solamente 20 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, in grandissima forma in questa prima parte di stagione e determinato a ricucire ancora il distacco sulla pista dove ha conquistato il suo primo podio in Superbike nel 2019. Se il mondiale sembra ormai una questione tra l’alfiere Kawasaki e il portacolori Yamaha, non sono da dimenticare gli altri.

Ducati arriva in Gran Bretagna forte del trionfo di Michael Ruben Rinaldi a Misano e pronta a riscattarsi con uno Scott Redding che ha lasciato la Romagna deluso. Proprio il britannico cercherà di non perdere ulteriore terreno in classifica sulla sua pista di casa, che accoglierà il pubblico per un graduale ritorno alla normalità.

Il Round di Donington inoltre metterà alla prova anche gli altri team, reduci da due giorni di test sul Circuito di Navarra, utili non solo a conoscere il nuovo tracciato entrato in calendario quest’anno, ma anche per raccogliere informazioni in vista del quarto appuntamento della stagione in programma questo fine settimana.

Fine settimana che si preannuncia intenso per quanto riguarda la lotta iridata, ma meno fitto di appuntamenti, essendo impegnata solamente la Superbike. Le classi Supersport e Supersport 300 sono invece ‘a riposo’ e rivedremo il plotone completo ad Assen, alla fine del mese di luglio.

L’intero round di Donington verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD a partire dal venerdì con le prime prove libere. TV8 trasmetterà invece solamente le gare e inizierà la sua copertura dal sabato. Ricordiamo inoltre che per via del fuso orario, prove libere, superpole e gare sono posticipate di un’ora.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 2 luglio

Prove Libere 1 SBK: 10:00-10:45

Prove Libere 2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 3 luglio

Superspole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 4 luglio

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SBK: 15:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 3 luglio

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 4 luglio

Superpole Race: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00