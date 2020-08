SBK, Aragon, Libere 2: zampata di Rea, Redding terzo

Se la prima sessione di prove libere a Motorland Aragon è stata dominata dalle Ducati, nel pomeriggio sono state le due Kawasaki a dettare legge. Jonathan Rea ha fatto la voce grossa nel finale, stampando un 1’50”865 e diventando l’unico pilota a scendere sotto il muro del 51. Il campione del mondo in carica vola nel suo ultimo giro cronometrato e si porta al comando davanti al compagno di squadra per guidare la doppietta Kawasaki.

Rea stacca di 136 millesimi Alex Lowes, secondo con caduta. Il britannico scivola a pochi minuti dal termine della sessione. L’impatto non ha conseguenze sul fisico, ma la sua ZX-10RR è distrutta e Lowes è costretto a terminare in anticipo il secondo turno di prove libere. Ad ogni modo è complicato per gli avversari avvicinare il tempo che ha fatto firmare, ad eccezione del vicino di box.

Scott Redding si riprende dopo una prima sessione opaca e nel pomeriggio firma il terzo tempo, a soli 166 millesimi dalla vetta e dal diretto rivale in campionato. Come il pilota Ducati, nel secondo turno di prove si rivede nelle prime posizioni anche Toprak Razgatlioglu, quarto alle spalle dell’inglese. Il portacolori Pata Yamaha paga poco più di due decimi dal leader e precede Michael Ruben Rinaldi. Ancora un turno convincente per l’italiano del team Go Eleven, che firma un quinto tempo a 275 millesimi da Rea.

Rinaldi resta davanti a Chaz Davies, dominatore della prima sessione e sesto al termine del turno pomeridiano. Il gallese però è il pilota che completa il maggior numero di giri, ben 21, e rimane a tre decimi dal leader della seconda sessione. Dietro di lui troviamo Leon Haslam, che porta la sua Honda in settima posizione nonostante una caduta innocua.

Le prime dieci posizioni vedono una grande varietà di marche, Tom Sykes infatti è ottavo in sella alla sua BMW e si piazza davanti a Michael van der Mark, nono. Oltre ad avere cinque costruttori diversi in top 10, i primi nove piloti sono racchiusi in poco meno di sette decimi e questo preannuncia una Superpole ed una gara combattute. Chiude il gruppo dei primi dieci Eugene Laverty, che migliora rispetto al mattino.

Rimane più attardato Loris Baz, che nella seconda sessione di libere non va oltre il 12esimo crono, mentre è notte fonda per Alvaro Bautista. Lo spagnolo non ha un tempo cronometrato in questo secondo turno e chiude il gruppo. In difficoltà anche gli altri piloti italiani: Marco Melandri è 15esimo davanti a Federico Caricasulo, 16esimo. Lorenzo Gabellini è 22esimo.