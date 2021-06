SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Misano

Dopo due settimane di pausa, la Superbike accende di nuovo i motori e lo fa in casa nostra: questo fine settimana infatti le derivate di serie andranno in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del terzo round della stagione.

Sulla pista di casa, Ducati spera di riscattarsi e di fermare l’egemonia di Jonathan Rea, saldamente al comando della classifica e pronto a imporsi anche sul tracciato romagnolo. Il binomio Kawasaki-Rea sembra imbattibile anche quest’anno e sarà difficile mettere un freno a colui che in questo momento guida la classifica iridata.

Il duo Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi però è determinato a far bene sul circuito dove la Superbike torna dopo un anno di assenza. Nel 2020 infatti le derivate di serie non sono approdate sulla Penisola, ma quest’anno Misano ospita uno degli appuntamenti più attesi, il primo da piloti ufficiali Ducati per entrambi i portacolori del team Aruba.it Racing – Ducati.

Sarà da tenere in considerazione anche Yamaha, che si è mostrata decisamente efficace soprattutto con Toprak Razgatlioglu e Garrett Gerloff, avversari temibili sia per Kawasaki sia per Ducati. La Casa di Iwata può rappresentare il terzo incomodo nella lotta iridata, ma il turco arriva all’appuntamento di Misano in seconda posizione nella classifica generale, perciò non dovrà essere sottovalutato.

L’interno round del Made in Italy dell’Emilia Romagna si potrà seguire in diretta dal venerdì su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 di Sky, mentre TV8 trasmetterà le due gare del sabato e della domenica.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 11 giugno

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 12 giugno

Superpole Supersport:10:25-10:45

Superspole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 13 giugno

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 12 giugno

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 14 giugno

Superpole Race: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00